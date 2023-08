Ve zlínské zoo otevřeli nejdelší voliéru v Česku. Budou v ní chovat supy, ale i další zvířata

Ve zlínské zoologické zahradě 6. srpna 2023 otevřeli novou expozici pro supy. Podle vedení zahrady jde o nejdelší voliéru v Česku. Na délku má 80 metrů a její vybudování stálo přes 40 milionů korun.

Společně v ní žije zatím pět druhů afrických supů, celkem 21 jedinců. Podle ředitele zoo Romana Horského plánují tuto expozici jako smíšenou.

„Protože sup není lovec, predátor, ale živí se uhynulou potravou, tak jsme se rozhodli, že je dáme dohromady s několika druhy afrických ptáků. Budou tady turaka, zoborožci a propojení tady budou mít z vedlejší expozice i damani,“ říká ředitel s tím, že podobným spojováním se chtějí co nejvíce přiblížit tomu, jak spolu zvířata žijí v přírodě.

Pro návštěvníky je přímo ve voliéře vybudována krytá tribuna, ze které je možné pozorovat supy jako v běžné přírodě. Jednoznačně největším tahákem celého slavnostního otevření bylo první krmení. Jak uvedla vedoucí chovatelka ptáků ve zlínské zoo Pavla Knápková, připravili pro ně dvě jehňata a supi se o ně podělili tak, jako v běžné přírodě.

„Obávali jsme se, jestli to krmení bude probíhat tak dobře. Bylo vidět, že jim to chvíli trvalo, bylo vidět, jak si to rozmýšlejí, sedí na kamenech a rozmýšlejí se. Ale potom se první samice supa bělohlavého odhodlala a následovali ji ostatní,“ popisuje Knápková.

Voliéra pro supy není poslední novinkou zlínské zoo v letošním roce. Už na podzim tady otevřou expozici Kerala s voliérou pro asijské ptáky a brlohem pro medvědy.