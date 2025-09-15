Zlínská nemocnice má novou linku potrubní pošty. Přepravuje biologické vzorky, léky nebo dokumentaci
Potrubní pošta v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně má novou, v pořadí už sedmou linku. Unikátní systém přepravuje biologické vzorky, léky nebo dokumentaci po areálu rychleji než kurýr od roku 1999. Nejdelší trasa je dlouhá kilometr a půl a zásilka ji urazí do pěti minut. Celková délka potrubí v nemocničním areálu měří 4,5 kilometru.
„Z kožního oddělení mi donesli vzoreček, který mám přeposlat na transfuzní stanici. Tak si vezmu naši patronu, dám tam vzoreček. Na přijímací potrubní poště si navolím stanici devět, dám odeslat a vložím patronu,“ ukazuje sanitářka Radka Bartošíková z oddělení klinické biochemie a farmakologie, jak funguje nová linka potrubní pošty v areálu zlínské nemocnice.
Poslechněte si celou reportáž o nové lince potrubní pošty v Krajské nemocnici Tomáše Bati
Kapsle se vzorky tu potrubím přistávají jedna za druhou. Podle mluvčí nemocnice Dany Lipovské zásilky putují rychlostí až pět metrů za sekundu.
„V současnosti se naší potrubní poštou odešle mezi 25 stanicemi průměrně tisíc transportů denně. Váha jednoho z nich může být až jeden kilogram a většinou jde o biologické vzorky, léky nebo dokumenty,“ popisuje mluvčí.
Statisíce kilometrů ročně
Všechny kapsle se kříží v centrále potrubní pošty. V jakési křižovatce se patrony rozdělují a putují do jednotlivých linek, které pak vedou do cílové stanice. Systém je napojený na centrální počítač a obsluha tak sleduje chod jednotlivých pouzder.
„Potrubní pošta momentálně propojuje třináct nemocničních objektů. Za rok speciální pouzdra se vzorky urazí celkem zhruba 200 tisíc kilometrů,“ říká Martin Červenka z oddělení správy a údržby majetku.
Nová sedmá linka nemocnici podle Dany Lipovské umožnila odlehčit přetížení této dopravy a zřídit novou samostatnou odesílací stanici na oddělení mikrobiologie a genetiky, včetně nových propojovacích tras. Dodala, že nová linka vyšla Krajskou nemocnici Tomáše Bati na necelých 4,5 milionu korun.