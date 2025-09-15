Zlínská nemocnice má novou linku potrubní pošty. Přepravuje biologické vzorky, léky nebo dokumentaci

  • Potrubní pošta momentálně propojuje třináct nemocničních objektů, říká Červenka | Foto: Blanka Kovandová | Zdroj: Český rozhlas

  • Další fotografie (3)

Potrubní pošta v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně má novou, v pořadí už sedmou linku. Unikátní systém přepravuje biologické vzorky, léky nebo dokumentaci po areálu rychleji než kurýr od roku 1999. Nejdelší trasa je dlouhá kilometr a půl a zásilka ji urazí do pěti minut. Celková délka potrubí v nemocničním areálu měří 4,5 kilometru.

Reportáž Zlín Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

„Z kožního oddělení mi donesli vzoreček, který mám přeposlat na transfuzní stanici. Tak si vezmu naši patronu, dám tam vzoreček. Na přijímací potrubní poště si navolím stanici devět, dám odeslat a vložím patronu,“ ukazuje sanitářka Radka Bartošíková z oddělení klinické biochemie a farmakologie, jak funguje nová linka potrubní pošty v areálu zlínské nemocnice.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si celou reportáž o nové lince potrubní pošty v Krajské nemocnici Tomáše Bati

Kapsle se vzorky tu potrubím přistávají jedna za druhou. Podle mluvčí nemocnice Dany Lipovské zásilky putují rychlostí až pět metrů za sekundu.

„V současnosti se naší potrubní poštou odešle mezi 25 stanicemi průměrně tisíc transportů denně. Váha jednoho z nich může být až jeden kilogram a většinou jde o biologické vzorky, léky nebo dokumenty,“ popisuje mluvčí.

Statisíce kilometrů ročně

Všechny kapsle se kříží v centrále potrubní pošty. V jakési křižovatce se patrony rozdělují a putují do jednotlivých linek, které pak vedou do cílové stanice. Systém je napojený na centrální počítač a obsluha tak sleduje chod jednotlivých pouzder.

Hradečtí lékaři zvládli ojedinělý výkon. Během jedné operace provedli sérii zákroků na srdci pacienta

Číst článek

„Potrubní pošta momentálně propojuje třináct nemocničních objektů. Za rok speciální pouzdra se vzorky urazí celkem zhruba 200 tisíc kilometrů,“ říká Martin Červenka z oddělení správy a údržby majetku.

Nová sedmá linka nemocnici podle Dany Lipovské umožnila odlehčit přetížení této dopravy a zřídit novou samostatnou odesílací stanici na oddělení mikrobiologie a genetiky, včetně nových propojovacích tras. Dodala, že nová linka vyšla Krajskou nemocnici Tomáše Bati na necelých 4,5 milionu korun.

Blanka Kovandová, mkv Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme