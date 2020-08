Poslední šance pro zloděje pěti housek: jeho advokátka požádá prezidenta Zemana o milost

Milost nebo dovolání – to byly jediné možnosti, které měl Lukáš Kalina poté, co ho soud poslal na rok a půl do vězení za krádež pěti housek. Společně s advokátkou Petrou Žilkovou se tento týden rozhodl, že o pomoc požádá prezidenta Miloše Zemana. „Žádost se bude opírat o klientův zdravotní stav, protože trpí schizofrenií,“ řekla pro iROZHLAS.cz obhájkyně, která nyní prosbu sepisuje. Podat ji chce během příštího týdne. Původní zpráva Praha 7:02 6. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve vězení má Kalina strávit osmnáct měsíců (ilustrační foto) | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rozhlas

Za to, že během nouzového stavu ukradl pět housek, si Lukáš Kalina už odpykává osmnáctiměsíční trest. Ačkoli trpí schizofrenií a je závislý na alkoholu a podle terapeutky Johany Růžkové by pro něj byla vhodnější ochranná ústavní léčba, zatím pro něj pobyt ve vězení podle jeho advokátky „není nejhorší“.

A to zejména proto, že se mu podařilo dostat do „jedné z lepších věznic“. „Nemůžu vám říct, kde je, jsem vázaná mlčenlivostí. Má ale specializované oddělení zaměřené na duševně nemocné,“ přiblížila. Na takovém oddělení jsou odsouzení v kontaktu s psychiatry a terapeuty, kteří mohou nemocným v případě nutnosti pomoct.

Kalina by měl ve věznici zůstat do konce příštího roku, výkon trestu může zvrátit jen dovolání k Nejvyššímu soudu. Anebo milost. Odsouzený se nakonec rozhodl požádat o to druhé. A čím chce žádost advokátka Žilková zdůvodnit?

„Nejdůležitější podmínka, kterou prezident dává pro milosti, je zdravotní stav. O ten se to bude opírat, protože klient trpí schizofrenií. Chci to konzultovat s terapeutkou a dalšími lékaři, kteří by se mohli vyjádřit k tomu, jaký vliv má výkon trestu na lidi postižené touto chorobou. Ten druhý bude nepřiměřenost trestu, soud mohl jít pod sazbu ještě níž,“ popsala pro server iROZHLAS.cz.

Jak rozhodne prezident?

Zeman už v minulosti omilostnil jedenáct lidí, většinu právě kvůli jejich zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. Jak se prezident postaví k této žádosti, ale zatím není jasné.

„Pan prezident musí případ podrobně prostudovat, a to po podání avizované žádosti o milost. Bylo by proto nezodpovědné nyní vyslovovat jakékoliv stanovisko,“ reagoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Nevyjádřil se ani k tomu, jestli Zeman případ sleduje.

Původně Žilková zvažovala také to, že se dovolají k Nejvyššímu soudu. „Tou cestou bych klidně šla. Sice je to složitější, protože tam ze zákona musí být dovolací důvody, ale klient říkal, že by chtěl jít spíš žádostí o milost,“ řekla.

Osmnáct měsíců ve vězení

Pětadvacetiletý Lukáš Kalina ukradl na začátku dubna v brněnském Tescu pět pizza bulek v hodnotě 62,50 koruny. Při krádeži ho chytila ostraha, a muž tak skončil ve vazbě.

Ačkoli Kalina trpí schizofrenií, má invalidní důchod a je v podstatě bezdomovec, prvoinstanční soud mu uložil dvouletý trest ve vězení. O měsíc později Krajský soud v Brně o šest měsíců původní rozhodnutí snížil.

Co Kalinovi přitížilo? Podle rozsudku, který server iROZHLAS.cz už dříve zveřejnil, šlo o to, že kradl v době nouzového stavu, v minulosti spáchal dva podobné prohřešky a před krádeží si koupil dva litry vína. Podle terapeutky Johany Růžkové by ale bylo vhodnější, aby muž dostal trest v podobě ochranné léčby.

„Jestli soud rozhodl správně, nedokážu říct, ale to, že jeho diagnóza a psychosociální zázemí je málo zohledněno, to si myslím i z toho mála, co vím,“ řekla v rozhovoru.