Zlom v jízdě na elektrokoloběžkách. Praha 1 je zakázala v turistické ulici pod Hradem
Praha 1 nainstalovala dopravní značku, která zakazuje vjezd elektrickým koloběžkám. Přistoupila k tomu jako první městská část v metropoli. Umístěna je na začátku a na konci Nerudovy ulice u Malostranského náměstí a Úvozu, kde se podle radnice opakovaně staly nehody a kolize mezi jezdci a chodci.
Značku v úterý odhalili zástupci radnice. Opatření reaguje na časté stížnosti a nedodržování pravidel uživateli sdílených koloběžek, městská část plánuje zákaz i v dalších ulicích na svém území.
Nová značka v Nerudově ulici byla podle radnice schválena policií i odborem dopravy hlavního města a vstoupila v právní moc. Policie a strážníci tak mohou při porušení zákazu koloběžku zabavit a majitele pokutovat. Výjimku z opatření mají držitelé povolení městské části a zásobování.
Mluvčí města Vít Hofman uvedl, že Praha 1 stejně jako další městské části mají vlastní silniční správní úřad, který může rozhodnout o opatřeních na jimi spravovaných komunikacích.
„Městská část nás oslovila v rámci připomínkového řízení a náš odbor dopravy neshledal žádné pochybení či rozpor, proto neuplatil žádnou připomínku. Hlavní město však pracuje na celoměstském řešení v rámci sdílených elektrických koloběžek,“ řekl.
Podle radního pro dopravu Vojtěcha Ryvoly (GEN, dříve ANO) je cílem opatření mimo jiné zvýšit bezpečnost chodců a také vyjít vstříc rezidentům, kteří si na provoz sdílených koloběžek dlouhodobě stěžují. V poslední době se navíc odehrálo několik kolizí mezi chodci a jezdci se zraněním.
Plošný zákaz neprošel
Pokud se zákaz osvědčí, městská část zváží jeho rozšíření i do dalších ulic s výraznějším sklonem, kde je provoz elektrokoloběžek pro chodce nejrizikovější, řekl Ryvola. V případě rozšíření na větší plochy by však podle radního nešlo nutně o úplný zákaz vjezdu.
„Kdybychom to chtěli rozšířit na větší plochy, tak by to asi nebyl úplný zákaz, ale mohlo by to být třeba vypnutí motoru,“ řekl.
Radnice zároveň apeluje na magistrát, aby přijal dlouho připravovanou smlouvu, která by regulovala provoz sdílených kol a koloběžek v celé Praze.
„Budeme žádat to, aby byla konečně podepsána dlouho připravovaná smlouva o provozu parkovišť pro nejen sdílená kola a koloběžky, ale pro všechny kola,“ řekl Ryvola. Podle něj koloběžky využívají především turisté a v ulicích je používají spíše jako atrakci než jako dopravní prostředek.
Problematika sdílených elektrických koloběžek se v Praze řeší dlouhodobě. Rada nedávno neschválila návrh na jejich plošný zákaz, který měl být součástí nového systému regulace sdílených dopravních prostředků.
Zákaz chtěl prosadit zejména náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti), který k tomu dnes uvedl, že neschválení návrhu v koaliční shodě ukazuje na nesoulad některých partnerů s programovými sliby rady. „Kdybychom to za Piráty předložili znovu, nemyslím si, že se něco změní, zejména teď před volbami,“ uvedl.