Zlom v tendrech pro silničáře? Středočeští radní budou řešit stopku pro ‚klub vyvolených‘

Vedení Středočeského kraje se bude ve čtvrtek zabývat dlouhodobými kontrakty na údržbu silnic. Radní pro silniční dopravu Karel Bendl (ODS) navrhne vypsání tendrů na nové dodavatele oprav u Mnichova Hradiště, tedy ve čtvrtině kraje, a zaslání výpovědí těm stávajícím. Uvedl to v tiskové zprávě. Hejtmanství by tak mohlo ušetřit stovky milionů ročně. Oznámení Bendla přišlo poté, co server iROZHLAS.cz poukázal na vazby některých firem s ODS. Původní zpráva Praha 15:28 13. března 2024

„⁠Ve čtvrtek bude vypovězení smluv schvalovat Rada kraje, stejně jako usnesení týkající se dynamického nákupního systému, kterým budeme soutěžit maximum kontraktů a paralelně samozřejmě musí Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) vyhlásit otevřené výběrové řízení. Všichni radní za Starosty výpověď smluv bez výjimky podpoří,“ přiblížila následující kroky hejtmanka Petra Pecková (STAN) serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu.

Hejtmanka rozhodnutí radního Bendla předložit návrh na vypovězení smluv přivítala, protože to považuje za jediné možné. „A také doufám, že další kroky budou činěny neprodleně a povedou k transparentnímu otevřenému výběrovém řízení,“ uvedla.

Bendl postup zdůvodnil v tiskové zprávě snahou dosáhnout lepších podmínek v kvalitě i nákladech. Kvůli délce současných smluv, které platí už téměř dvacet let, není podle radního vyloučeno, že se podaří uzavřít smlouvy výhodnější. Zmínil také rozhodnutí antimonopolního úřadu z loňského listopadu, na který se z pověření krajské rady obrátil.

Kraj měl totiž podezření, zda současní dodavatelé kvůli vzájemným vazbám nevytváří kartel. To se ale neprokázalo. Přesto radní považuje nyní za vhodné smlouvy vypovědět a vypsat nové tendry, píše se dále v tiskové zprávě ODS, kterou ČTK zaslal tajemník zastupitelského klubu strany Jiří Dalecký.

Zástupný problém a mlžení

Odvolávání se na šetření antimonopolního úřadu ale například na konzultanta a bývalého šéfa Transparency International Davida Ondráčka působí jako zástupný problém. „Ví se deset let, že tento kartelový systém funguje. Šetřila to policie, byla zde spousta politických slibů, že se to prostředí narovná a zavede se kromě konkurence i efektivní kontrola. Zatím to působí, že jedeme pořád ve stejných kolejích a nic se nemění,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Politici nyní podle něj reagují na veřejný tlak. „Druhá věc je, že měli několik let, aby přišli se změnou, a odvolávat se stále dokola na posudky a kontroly nedává smysl. Chce to politické řešení. Za mě to je mlžení a odkládání problému,“ myslí si.

‚Klub vyvolených‘ K lukrativním zakázkám na údržbu středočeských silnic má už téměř dvě dekády exkluzivní přístup jen pár vyvolených firem. Ty za tu dobu inkasovaly díky historickým kontraktům přes 14 miliard korun z eráru. Krajská koalice v čele s hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) chtěla tento dodavatelský systém rozbít.

V listopadu 2022 proto pověřila radního ODS pro dopravu Karla Bendla k „neprodlenému učinění všech kroků nutných k přesoutěžení rámcových smluv o letní a zimní údržbě“. Hejtmanství ale dosud stávající kontrakty nevypovědělo. Čas na to má do konce března, další šance bude za rok. Blíží se navíc volby.

Aktuálně se přitom hraje pouze o oblast Mnichovo Hradiště. Tedy jednu ze čtyř oblastí, pro kterou se budou tendry na silniční údržbu soutěžit. První fáze výběrového řízení tak dopadne pouze na společnost ZKP Kladno, dále na firmy USK a PKB, které údržbu v dané oblasti obstarávají.

Radní Bendl totiž dostal za úkol historické kontrakty přesoutěžit už v listopadu 2022. A to poté, co středočeští politici odvolali šéfa krajských silničářů Jana Lichtnegera kvůli vazbám na aktéry korupční kauzy Dozimetr. Už dříve se policie zaměřila také na jeho předchůdce ve funkci Zdeňka Dvořáka, kterého ale následně soud osvobodil. Kolem organizace tak panovalo podezření, že se tam zakázky nerozdělují férově.

Navíc rámcové smlouvy, na základě kterých současní dodavatelé fungují, se mají podle platné legislativy soutěžit každé čtyři roky, jak už dříve upozornil expert na veřejné zakázky Marek Zelenka z organizace Oživení. „Zákon tak nutí státní správu hledat si automaticky nové dodavatele a nebýt fixovaný na těch stále stejných,“ popsal s tím, že čím déle kontrakty platí, tím se podle něj zvyšuje riziko korupce.

Hejtmanka Pecková proto chtěla stávající dodavatelský systém rozbít. „Benefity z přesoutěžení jsou dle mého názoru vyšší než rizika,“ řekla dříve pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Vše se ale řeší na poslední chvíli. Podle předsedy dozorčí rady silničářů Filipa Kořínka (za STAN) za to mohou zbytečné průtahy právě ze strany Bendla, krajská organizace byla totiž připravena rozjet nové tendry už loni na podzim. Bendl však podle svých slov čekal na potřebné analýzy a podklady, zda bude soutěž skutečně výhodná.

Úspora 400 milionů ročně

To, že jsou stávající kontrakty pro kraj nevýhodné, koncem února konstatovala dozorčí rada krajské správy a údržby silnic. Silničáři totiž podle zápisu z jednání testovali, jaké ceny nabízí konkurence. Přišli na to, že by mohli na opravách všech silnic ušetřit až 400 milionů ročně.

Podle Bendla to ale nebylo zásadní. „Musíte rozlišit dvě věci. Jednou je interní, analytický materiál a druhý je posudek nestranné advokátní kanceláře. Vy zmiňujete interní dokument. Stanovisko kanceláře stále k dispozici nemáme,“ reagoval na otázku, zda na základě těchto zjištění o možné úspoře navrhne radě kraje vypovědět okamžitě stávající smlouvy.

Obrat v celé věci přišel až poté, co server iROZHLAS.cz upozornil na to, že některé z firem dříve sponzorovaly ODS. Šéf klubu krajských zastupitelů Tomáš Havlíček navíc s majitelem jedné z nasmlouvaných společností podniká. Bendl přitom řekl, že o tom nevěděl. To ale popřel sám Havlíček.

Jak vyplývá z veřejně dostupných zdrojů, krajský předseda drží třetinový podíl ve firmě GOLF Czech, kterou z části vlastní i majitel jedné z dodavatelských firem, konkrétně ZKP Kladno.

Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál navíc objevily vazby některých firem, které nyní silniční údržbu zajišťují, právě na ODS. Společnost Silnice Čáslav – Holding, která se řadí mezi externí dodavatele krajské organizace, stranu mezi lety 2006 a 2020 pravidelně sponzorovala. Podle Hlídače státu občanským demokratům firma naposílala přes 1,5 milionu korun.

Direktivní dopis radního

Zamlčená známost občanského demokrata navíc nebyl jediný přešlap v komunikaci radního Bendla. Na konci loňského roku adresoval řediteli krajské správy Aleši Čermákovi dopis, jak má dále při vypovídání smluv postupovat. V reakci na dotazy odmítl, že by zakázal řediteli kontrakty ukončit.

„V daném případně je tvrzení liché, zmíněný interní dopis vymezoval plán na další postup tak, abychom se nedostali do situace, kdy odstoupíme od smlouvy, budeme soutěžit nového dodavatele, ale v mezidobí se ocitne oblast Mnichovohradišťska bez zajištěné údržby,“ odpověděl na otázku, proč blokoval další kroky.

Z obsahu dopisu, který server iROZHLAS.cz získal pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím, však vyplývá, že Bendl velmi důrazně zakazoval přesoutěžení bez jeho schválení.

„Veškerý postup v této věci je naprosto nezbytné konzultovat se mnou a není možné v dalších etapách pokračovat bez mého výslovného písemného pokynu, a to včetně jakýchkoli výpovědí dlouhodobých smluv,“ psal radní pro silniční dopravu.

V další části zase připomínal, že v letošním roce se konají volby do krajských zastupitelstev. „Nutné je vše řádně promyslet ve vztahu k výpovědním lhůtám a zdůvodněním výpovědi, stejně tak jako vhodnosti přesoutěžení ve volebním roce 2024, což s sebou nese nejenom celou řadu rizik,“ napsal. Jaká rizika měl na mysli, ale v dopise neupřesnil.

Všichni radní za hnutí STAN očekávají, že dojde k vypovězení nasmlouvaných kontraktů co nejdříve. Například Petr Borecký na dotazy uvedl, že je postup na jeho vkus až příliš pomalý. „Já bych situaci kolem dodavatelských smluv řešil razantněji,“ napsal.

Podobně přijde „utahaný postup“ i pirátovi Jiřímu Snížkovi. „Je nezbytné, aby došlo v nejkratší možné době zadání transparentního výběrového řízení na nového poskytovatele služeb podle nově stanoveného soupisu služeb tak, aby vzešlý vítěz mohl zahájit činnost od 1. dubna 2025,“ uvedl.

Občanští demokraté pak podle něj vyvíjí tlak na zachování současných dodavatelů. „Proč tomu tak je, se musíte ptát zejména ODS, konkrétně předsedy zastupitelského klubu pana Tomáše Havlíčka,“ shrnul.

Pro vypsání co nejdřívější soutěže je i například Václav Švenda (Spojenci). „Transparentní a férové zadávání zakázek je zásadní,“ řekl.