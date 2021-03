Neděle bude o hodinu kratší. Letošní změna času měla být v Evropské unii poslední, jednání ale utichla

O víkendu se mění čas. V neděli ve 02.00 se ručičky hodinek posunou na 03.00, noc tak bude o hodinu kratší. Letní čas bude platit následujících sedm měsíců. Poslední říjnový den se pak opět vrátí standardní středoevropský čas, takzvaný zimní. Praha 11:07 27. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čas se změní v noci ze soboty na neděli. V neděli ve 02.00 se ručičky hodinek posunou na 03.00 (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Letošní střídání času mohlo být v Evropské unii už posledním. Europarlament v roce 2019 podpořil plán na jeho zrušení, členské státy se ale stále nedohodly na tom, který čas by chtěly zachovat.

Hluboký spánek pomáhá proti úzkostným stavům, tvrdí studie. Probdělé noci emoční aktivitu zvyšují Číst článek

České ministerstvo dopravy nemá signály o tom, že by země začaly o změně času znovu jednat.

„V současné době je situace taková, že se nevyjednává. A věc se i s ohledem na aktuální situaci odsouvá na později. Je otázkou, jestli se toto téma vůbec vrátí na jednací stůl,“ uvedl pro Radiožurnál mluvčí resortu František Jemelka.

Vědci by byli pro zachování standardního času, který platí v zimě. „Člověk potřebuje ranní světlo. Kdybychom ponechali letní čas, tak bychom přišli o tu hodinu ranního světla. Vstávali bychom po řadu měsíců do tmy,“ vysvětlila Alena Sumová z Fyziologického ústavu Akademie věd.

„Absence ranního světla by měla poměrně zásadní dopad na naše fungování, především fungování časového systému, který máme v těle - naše vnitřní hodiny.“

Historie času

Střídání času zavedly státy kvůli úsporám energie, podle energetiků změna času ale velké úspory elektřiny nepřináší.

Zatím není jasné, zda zůstane čas zimní nebo letní ani jestli se střídání času zruší, říká Holubičková Číst článek

Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky před víc než 40 lety za energetické krize. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se republika připojila ke zvyklostem EU a časový posun trvá sedm měsíců.

Ve světě se v mnoha zemích v minulosti letní čas zaváděl, ale i rušil. Obecně lze říci, že letní čas platí ve většině zemí Evropy, Severní Ameriky a Blízkého východu, zatímco ve většině států Asie, Afriky a Jižní Ameriky neplatí.