Konec střídání času v Evropě? Je možné, že sousední státy budou mít jinak nařízené hodiny

V noci se změní čas z letního na středoevropský. Ručičky se ze tří hodin vrátí zpátky na dvě, noc tak bude o hodinu delší. Do budoucna by se ale střídání času mělo podle návrhu Evropské komise zrušit. Každá země se má rozhodnout, který čas si nechá, a to už příští rok.

Praha 16:46 27. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít