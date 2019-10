Zatím není jasné, zda zůstane čas zimní nebo letní ani jestli se střídání času zruší, říká Holubičková

V médiích se už několikrát objevila informace, že v roce 2021 přestaneme přetáčet hodiny ručiček. Evropská komise se s odkazem na názor veřejnosti rozhodla zrušit střídání času. Aktuální termín je rok 2021. Směrnici schválil europarlament, ale další jednání neprobíhají. Není tak vůbec jisté kdy a jestli vůbec střídání skončí, popisuje v rozhovoru pro Radiožurnál Petra Holubičková z ministerstva dopravy, která má tuto problematiku na starosti. Rozhovor Praha 18:11 26. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střídání času je stále předmětem diskuzí. | Foto: Chris Gilbert

Usiluje Česko o standardní, nesprávně zimní čas?

Pro Českou republiku je zásadní při diskuzi o tomto tématu harmonizovaný přístup s ostatními členskými státy, především se svými nejbližšími sousedy, aby se nestalo, že v rámci jednoho středoevropského regionu bychom měli každý jiný čas, což by mohlo vést k různým problémům. Vláda České republiky podpořila návrh Komise ve smyslu „Ano, zrušme to pravidelné střídání“. Ale konečná pozice, jestli by to měl být standardní nebo letní čas učiněna nebyla. Rozhodnutí má být až na základě koordinace mezi evropskými státy a našimi nejbližšími sousedy.

Severské státy se spíše přiklánějí k letnímu času. Na základě vědeckých poznatků, kloní se ministerstvo dopravy k jedné z těch alternativ, tedy letnímu či standardnímu času?

Výsledek letního času v severských státech vyplynul hlavně z veřejných konzultací. Ale své finální stanovisko ani jeden z tří skandinávských států neučinil. Rozhodnutí je stále na cestě. U nás ministerstvo dopravy je ve stejné situaci. Uspořádali jsme první seminář, který nám ukázal různé argumenty, ekonomické, sociologické i lékařské. Ty určitě budou při rozhodování zohledněny. A uvidíme, jak se bude dál projednávání odvíjet na evropské úrovni. Opravdu bude zásadní harmonizovaný přístup, fungování vnitřního trhu a koordinace s členskými státy.

Nemám křišťálovou kouli

Je možné, že v roce 2021 naposledy přeřídíme ručičky hodinek?

Možné je všechno. Přiznám se, já nemám v ruce křišťálovou kouli. Evropské unii se věnuji už hodně dlouho, a dokud není návrh přijatý, tak se může stát cokoli. Nerada bych mluvila o konkrétním datu. V tom původním návrhu Evropské komise byly termíny hodně ambiciózní, už jsou dávno překonané. Proces se určitě zpozdí. Nyní máme v rukou text Evropského parlamentu, ale dokud Evropská rada nebude mít svoji pozici, kde jsou zastoupeny členské státy a volají po harmonizovaném přístupu, tak je možné opravdu cokoli.

Jak se k tomu staví Finsko, které předsedá Radě?

To je poměrně zajímavá otázka, protože se očekávalo, když se Finsko ujímalo v červenci předsednictví v Radě na půlroční období, že bude tuto agendu aktivně prosazovat a bude to na programu jednání členských států. Ale opak je pravdou. Do této doby neproběhlo od července žádné jednání na pracovní úrovni k návrhu směrnice o zrušení pravidelného střídání času. A není vůbec jisté, jestli tohle téma bude na programu Rady ministrů v prosinci.

Finální pozici nemá nikdo

Mluví Česko s ostatními státy okolo, oslovilo je ministerstvo dopravy, a jak komunikace probíhá?

Ano, komunikace probíhá. Oslovili jsme ostatní členské státy a zaslali jsme jim otázky, jaká je situace na národní úrovni. Bylo to na pracovní úrovni, neposílali jsme oficiální žádosti formou dopisu pana ministra. Zatím se nám sešlo 15 odpovědí od členských států, kde jsme zjistili, že finální pozici ještě nikdo nemá. Členské státy chtějí řádné hodnocení dopadu návrhu Evropské komise a na základě toho se chtějí rozhodnout. Španělsko a Portugalsko uvádí finální pozici: „Zatím ponechme střídání, než bude rozhodnuto dále.“ Ustanovily si své národní komise. Pobaltské státy, Estonsko, Lotyšsko, Litva říkají: „Musíme být koordinovaní.“ Pro ně jsou důležití ekonomičtí partneři v rámci Pobaltí. Co máme od německé strany, tak naposledy dopis německého ministra adresovaný našemu panu ministrovi, kde zmiňují, že diskuse na národní úrovni stále probíhá.

Koordinujeme naši pozici například ve V4?

Určitě víte, že Česká republika má momentálně předsednictví v rámci Visegrádu. V4 a Německo jsou stěžejními partnery a určitě bychom nechtěli, abychom měli jiný čas než Slovensko, Maďarsko, Německo. Musíme ale počítat i Rakousko. Všechny členské státy v tom mají podobný přístup. Proto je to tak složité se vůbec rozhodnout, protože každý na to má jiný názor a vyhovět všem bude velice složité.

Nejsou informace, že by třeba Maďarsko mělo vůbec nějakou pozici. Je to tedy na agendě V4?

Agenda V4 se odvíjí od toho, co je agenda EU a jaká jsou jednání v Bruselu. Tím, že momentálně neprobíhají jednání na evropské úrovni, tak to není aktuální téma pro V4. Často probíhají i konzultace před samotnými radami. V případě, že by byla Rada ministrů v prosinci k tomuto tématu, tak samozřejmě by taková koordinace proběhla a je to standardní součást přípravy.