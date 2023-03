Spánkové společnosti jsou jednotně pro zimní čas, který je pro nás normální, říká neuroložka

Noc ze soboty na neděli bude o hodinu kratší. Česko čeká změna času. Ve dvě ráno se ručičky hodinek posunou na třetí. Jak na tuto změnu reaguje naše tělo a jak je možné se změnám přizpůsobit? „Lidé se mohou jít spát nebo večeřet o hodinu dříve,“ radí neuroložka Soňa Nevšímalová z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. RANNÍ INTERVIEW Praha 11:10 25. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle neuroložky Nevšímalové by bylo optimální zůstat v zimním čase, který je pro nás normální (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Pochopitelně každý z nás reaguje na změnu času jinak. Leckdo si toho ani nevšimne, jiní tvrdí, že se necítí dobře, že jim trvá déle si zvyknout. Čím to je, že to každý máme nastavené úplně odlišně?

Každý jsme jinak senzitivní. Mladší generace většinou snáší změny změny a starší, tedy senioři, hůře. Je to ale velice individuální.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s neuroložkou Soňou Nevšímalovou.

Podle některých vašich kolegů lékařů má střídání času negativní vliv na zdraví a na psychiku lidí. Proto neplní svůj původní účel, tedy úsporu energií. Jak přesně můžou změny času lidskému organismu škodit?

Záleží na tom, zda jde o změnu na letní čas, kdy přijdeme o jednu hodinu, nebo čas mění na zimní, kdy naopak máme jednu hodinu navíc. Lidský organismu se samozřejmě musí nějakým způsobem přizpůsobit, takže to není ideální. Pokud by zůstal jeden čas, podle vědců zimní, bylo by to optimální.

V noci ze soboty na neděli se posune čas. Na zrušení střídání časů stále není shoda Číst článek

Vy byste se tedy k této variantě přikláněla?

Je to celosvětový a hlavně celoevropský trend. Pokud se týká spánkových společností nebo společností tzv. cirkadiánní rytmicity, všichni jsou jednotně pro zimní čas, který je pro nás normální.

Máte pro senzitivnější lidi nějaké tipy, jak se na noční změnu času připravit? Má smysl zkusit jít třeba spát o hodinu dřív, nebo na tom nezáleží?

Jít spát o hodinu dříve samozřejmě smysl má, lidé se mohou také dříve navečeřet a celkově uzpůsobit svůj biorytmus tomu, aby se jim lépe stávalo, když přijdou o jednu hodinu. Náš biologický rytmus není 24, ale téměř 25 hodin, o to je přechod na letní čas dramatičtější.