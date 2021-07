Dnešní děti čeká kvůli změně klimatu horší život, myslí si většina Čechů. O řešeních ale pochybují

„Planeta hoří, lesy umírají, stále více se otepluje a ledovce tají rychleji než jsme čekali. Zvířata a rostliny po celém světě vymírají rekordní rychlostí. Žijeme na dluh budoucích generací. O klimatu se mluví již přes třicet let, ale mluvit nestačí! Pokud se něco nezmění, dají se do pohybu stamiliony lidí, budeme čelit chudobě, válkám a smrti. Už máme dost nejistoty. Máme dost nečinnosti. Máme dost pokrytectví, popírání a populismu. Chceme žít!“

Svěrákovský narativ

„Stačí se rozhlédnout kolem sebe a vidíme, jak strádají krásné české lesy, práší se na polích, ubývá vody ve studních, českou krajinu trápí povodně a jindy zase historická období sucha. Už nejde zavírat oči před tím, co říkají vědci. Změna klimatu je už tady, u nás. Je potřeba probudit to nejlepší, co v nás dříme: udělat ve správnou chvíli tu správnou věc a použít na to všechnu českou vynalézavost a důvtip. Znovu vrátit zeleň a vodu do krajiny. Skoncovat se zastaralými, špinavými elektrárnami a továrnami a znovu se zařadit na technickou špičku Evropy, kde jsme dříve byli! Krajina kolem nás, ale i naše děti nám za to jednou poděkují.“