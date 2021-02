Sněmovna by měla o volebním zákonu jednat standardně, uvedl Vondráček po jednání s Babišem

Volební novelu, která bude reagovat na nález Ústavního soudu, by měla předložit vláda. V Parlamentu by se měla schvalovat standardně, ovšem ve sněmovně se zkrácenými lhůtami. Po čtvrtečním jednání s premiérem Andrejem Babišem to novinářům řekl předseda dolní komory Radek Vondráček (oba ANO). Hnutí podle něho nevylučuje žádnou z variant možných úprav zákona, vedení ANO by mohlo možnosti probrat příští týden. Praha 16:58 4. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) | Foto: Milan Malíček/Právo | Zdroj: Profimedia

„Za hnutí ANO platí, že bychom chtěli, aby (ve sněmovně) proběhla řádná tři čtení,“ uvedl Vondráček. Neměla by se tedy využít některá z už dříve předložených volebních novel. Vondráček chce, aby předlohu připravilo ministerstvo vnitra s řádnou důvodovou zprávou. Uvítal by, aby se proces dohodl na schůzce zástupců politických stran. Měla by se konat v úterý odpoledne.

Sněmovna by mohla využít až šesti poslaneckých volebních novel, které čekají v dolní komoře na projednání a týkají se voleb do dolní komory. Tři z nich jsou primární novely zákona o volbách do Parlamentu. Jde o opoziční návrh na zavedení korespondenčního způsobu hlasování, komunistický návrh na zavedení jednokolových voleb do Senátu a lidovecká úprava přepočtu hlasů na mandáty.

„Uděláme všechno pro to, aby se přijal nový zákon. Musíme to prostě udělat. Žádnou variantu, které jsou na stole, jsme nevyloučili,“ pokračoval Vondráček, jenž má Babišovi připravit varianty harmonogramu schvalování novely. Má být také v kontaktu s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). Vondráček podpořil Vystrčilův názor, že volební novela by měla být přijata do konce května. Možné jsou i mimořádné schůze sněmovny.

Bonus pro vítěze

Předsednictvo ANO posoudí varianty změny zákona na základě rozborů, které podle Vondráčka ještě nejsou hotové. Je podle něho jasné, že hlasy voličů se budou sčítat na celostátní úrovni a následně přerozdělovat. „Já nevylučuji jeden volební obvod,“ uvedl Vondráček, podle kterého je nejspravedlivější, byť na druhou stranu nesložitější, a potlačuje navíc regionální aspekt. Řekl ale také, že to neznamená, že takovému modelu dává přednost. Vyslovil se ale pro zavedení určitého bonusu pro vítěze voleb, aby měl vyšší šanci sestavit vládu.

Ústavní soud zrušil ve středu část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Škrtal v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a rozdělování mandátů. Po nálezu také koalicím stran a hnutí postačí pro vstup do sněmovny získání pěti procent hlasů.

„Mohou vznikat koalice z několika menších extremistických stran, které by pak měly větší šanci se dostat do Poslanecké sněmovny,“ varoval Vondráček. Je pro stanovení vyšších hranic, byť ne tak vysokých, které existovaly doposud. Předseda sněmovny míní, že podpora pro takovou úpravu by se našla.