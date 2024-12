Zmenšení podpory obnovitelných zdrojů schválila Sněmovna. Příští rok na ni půjde 8,5 miliardy

Státní podpora obnovitelných zdrojů poskytovaná ze státního rozpočtu se zřejmě sníží. Zákon pravděpodobně zavede přesnější a individuální vyhodnocování výnosnosti solárních elektráren s výkonem nad 30 kilowattů uvedených do provozu v letech 2009 a 2010. Praha 12:56 11. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Se zkrácením státní podpory nesouhlasí nejen hnutí ANO a varují před ním i zástupci obnovitelných zdrojů (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jejich provozovatelé budou muset například každoročně do 15. prosince informovat operátora trhu, zda jim v příštím roce vznikne nárok na podporu. Počítají s tím vládní pozměňovací návrhy, které ve středu Sněmovna vložila do novely energetického zákona. Musí je ještě schválit Senát a podepsat prezident. Novela měla původně hlavně zavést do legislativy pravidla pro ukládání a agregaci elektřiny.

Češi mohou začít sdílet elektřinu. Spolupracovat mohou i větší skupiny, nesmí ale generovat zisk Číst článek

Na obnovitelné zdroje chce stát v příštím roce stejně jako letos vyčlenit 8,5 miliardy korun. Se zkrácením státní podpory nesouhlasí nejen opoziční hnutí ANO, ale varují před ním i zástupci obnovitelných zdrojů. Někteří investoři už kvůli tomu chtějí zahájit se státem arbitráže.

Podpora měla klesnout ještě výrazněji, ale poslanci ve středu naopak neschválili snížení maximálního vnitřního výnosového procenta, zjednodušeně výnosnosti investice, na 8,4 procenta. To je hranice, do níž je podpora zdrojů ještě přiměřená. Platný zákon stanoví hranici pro podporu vyšší, a to 8,4 až 10,6 procenta.

Další novinkou, kterou ve středu poslanci vložili do zákona naopak je, že výnosnost investice do obnovitelného zdroje se má nově odvíjet od celé životnosti zařízení a nikoli od doby práva trvání na podporu. Předseda hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS) pak stáhl svůj návrh, který vypracovalo ministerstvo průmyslu a který který znamenal, že solární elektrárny uvedené do konce roku 2012 nebudou mít nárok na provozní podporu v době záporných cen energií. Podle Adamce byl špatně napsaný.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl již v říjnu, že obavy z případných arbitráží nemá. Všechna opatření jsou podle něj v souladu s evropskou legislativou i českým právním řádem. Ve středu zdůraznil, že stát nechce měnit pravidla, ale chce zavést pouze důslednou kontrolu. „Maximálně vezmeme těm, kteří berou víc, než jsou česká a evropská pravidla,“ prohlásil.

Před vládním návrhem varoval někdejší vicepremiér Karel Havlíček (ANO). „Už je to dneska vůbec o zachování důvěryhodnosti investičního prostředí v České republice,“ uvedl. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl již dříve, že pokud by se nepodařilo snížení podpory schválit, stát by ji během roku doplatil.