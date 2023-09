Změny v českém školství: tři elektronické přihlášky na střední, systém priorit a pravidla pro druhé kolo

Letošní školní rok bude zřejmě přelomový hlavně pro deváťáky. Čekají je totiž změny v přijímacím řízení na střední školy a také ve způsobu, jakým budou moct podávat přihlášky. „Elektronická cesta bude nejjednodušší a nejrychlejší,“ říká ředitel odboru základního vzdělávání na ministerstvu školství Michal Černý, který byl hostem Ranního interview Radiožurnálu. Praha 10:50 4. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vzhledem k tomu, jak vypadaly přijímačky, budou všichni dělat všechno pro to, aby se změny stihly zavést, říká Černý (ilustrační foto) | Zdroj: ČTK / Deml Ondřej

Jak se v ideálním případě změní systém přijímacího řízení na střední školy? Kolik přihlášek budou moct školáci podat?

Především je třeba říct, že doufáme, že se změní. Děláme pro to všechno a zatím to vypadá dobře, ale ještě to není definitivně rozhodnuté. Ale všichni to chceme.

Rozdíl bude v tom, že teď podávají dvě přihlášky na dvě různé školy, na které jdou na přijímačky. Nově by se měli přihlašovat na tři školy, a pokud by dělali talentové zkoušky, tak až na pět škol.

Podstatné je, že si už předtím, než přihlášky podají, musí rozhodnout priority, v jakém pořadí chtějí na školy nastoupit. V současné době se můžou rozhodnout, na kterou školu nastoupí, až po přijímačkách. Teď je potřeba, aby se rozhodli předem, a takto prioritizované tři přihlášky v prvním kole podají.

Po přijímačkách elektronický systém automaticky děti přidělí na školy podle zvolené priority a dosažených výsledků.

Co žáky čeká v druhém kolem přijímacích zkoušek?

Rozdíl je, že současné druhé kolo už v podstatě nemělo žádná pravidla. Nové druhé kolo bude fungovat obdobně jako kolo první. Zase se bude podávat prioritizovaná přihláška na nějaký počet škol, ještě není definitivně rozhodnuto, jestli zase tři.

Měnit se bude také způsob doručení přihlášek. Žáci je budou moct podat i elektronickou cestou. Jak to bude fungovat?

Chceme, aby je podávali elektronickou cestou, protože to samozřejmě bude nejjednodušší a nejrychlejší. Přihlásí se do systému, ve kterém se vyplní školy a údaje podstatné pro přijímací řízení. Pak už systém bude pracovat autonomně.

Ale samozřejmě počítáme s tím, že první rok a ještě asi nějakou dobu nebudou všichni schopni podat přihlášku touto formou. Bude možné přihlášku podat i klasicky formou papírovou. Pak bude na středních školách, aby do systému přihlášky žáků vyplnily. Takže v systému se objeví vždycky – buď je tam vyplní žák, respektive jeho zákonný zástupce, anebo střední škola, na kterou se hlásí.

Změny už v příštím roce

Nová podoba přijímaček by měla platit už v letošním školním roce, tedy na jaře 2024. Změnu zákona ale ještě ani nedostali na stůl poslanci. Je podle vás reálné, že se všechno stihne?

Vzhledem k tomu, jak vypadaly přijímačky letos a co kolem nich bylo, budou dělat všichni všechno pro to, aby se to stihlo. Z naší strany je to do veliké míry připravené, takže problémy by teď neměly být technického nebo podobného rázu. Mohlo by se stát, že se někde lidi nedomluví, ale já doufám, že všechno dobře dopadne.

Letošní přijímací zkoušky na střední školy byly pro deváťáky poměrně dramatické. V květnu jich totiž tisíce neuspěly v tom prvním kole. Máte už nějaká předběžná čísla, kolik jich neuspělo ani v dalších kolech?

Je to právě problém systému. Nechci vůbec bagatelizovat problém kapacit. V Praze a v okolí je určitě třeba nějak restrukturalizovat kapacity směrem ke všeobecnému vzdělávání a tak dále. Ale právě systém způsobil, že si spousta z uchazečů myslelo, že se nedostali v prvním kole.

Potom se ukázalo, že třeba i člověk, který byl sto míst pod čarou, se nakonec na školu dostal. Čili problém byl daleko víc v systému než ve špatně rozložených kapacitách. Takže věříme, že jeho změna je přesně to, co problém vyřeší.

