Změny v Českém rozhlasu: Dorazín míří nastálo na Ukrajinu, do vysílání se vrací Klímová

Vedení Českého rozhlasu představilo plány na další období. V době energetické krize se chce víc věnovat ekonomickým tématům. Posluchačům je bude vysvětlovat Jana Klímová, která se do rozhlasu vrací z Economie. Změny se ale týkají taky postů zahraničních redaktorů. Český rozhlas od října vytvořil místo stálého zpravodaje na Ukrajině. Obsadil ho dosavadní zpravodaj v Polsku Martin Dorazín, který válečný konflikt sleduje už od začátku ruské invaze.

Uvolněné místo ve Varšavě chce rozhlas obsadit během několika týdnů, z ekonomických důvodů se nicméně zruší post zahraničního zpravodaje pro jihovýchodní Asii.

Dočasně nebude obsazené ani místo zpravodaje v Moskvě. Dosavadní zpravodajku Ivanu Milenkovičovou vedení rozhlasu z Ruska odvolalo kvůli bezpečnosti v březnu, region ale bude sledovat nadále z Prahy.

Ekonomická analytička Jana Klímová | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

Jana Klímová se do vysílání vrátí už v listopadu. Kromě analýz ekonomických témat bude mít na Českém rozhlasu Plus také svůj vlastní autorský pořad. Podle ředitele zpravodajství Ondřeje Suchana by vedení pořad chtělo zařadit také do vysílání ostatních stanic.

„Hledáme i variantu pro Radiožurnál, který přece jenom nemá tolik titulkových pořadů. Její analýzy budou samozřejmě využívané i pro server iROZHLAS.cz,“ přibližuje Suchan.

„Složité ekonomické ukazatele jsou důležité vysvětlovat nejen na zpravodajských stanicích, ale také na Dvojce nebo na regionálních stanicích, takže i tam bude mít Klímová své místo. Určitě to bude i třeba v pořadu Jak to vidí, kde by se měla zařadit mezi stálé hosty.“

Nástup Klímové vítá i Josef Pazderka, který od října vede stanici Plus. „Jana je renomované jméno. Je to jméno, které také otvírá Českému rozhlasu velké možnosti rozhovorů s lidmi, kteří jí důvěřují. Právě to podtrhuje kvalitu zpravodajství a vysokou laťku, které Jana má,“ říká Pazderka.

Projekt Život k nezaplacení

Vedení rozhlasu oznámilo také pokračování spolupráce se sociologickou společností PAQ Research na projektu Česko 2022 – Život k nezaplacení. „Nevím, pod jakým názvem, protože příští rok už tomu nebudeme moct říkat Česko 2022, ale je jasné, že ekonomické ukazatele ukazují to, že bychom měli pokračovat dál, ukazovat trendy, které se dějí v České republice,“ vysvětluje Suchan.

„Spolupráce s PAQ Research a Danielem Prokopem bude minimálně do února, tedy do konce topné sezony,“ dodává.

Český rozhlas plánuje taky speciální vysílání k výročí sametové revoluce – 17. listopadu bude živě vysílat přímo z Národní třídy. Právě zpravodajské rekonstrukce historických událostí podle šéfa zpravodajství lákají také mladé posluchače.