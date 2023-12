Sazby DPH

A nejasné zpočátku bylo, jak danit kohoutkovou vodu s mátou a citronem nebo kávu s mlékem. Z kohoutkové vody musí nakonec restauratéři odvést 12procentní daň. Voda ozdobená lístkem máty je na tom stejně. Voda s citronem nebo jiným ovocem už ale spadá do 21procentní sazby. Káva s mlékem je nakonec zatížená 21 procenty DPH stejně jako nápoje, mléko 12 procenty jako potraviny. Nahoru ↑

Daně z lihu a cigaret

Letos a příští rok vzroste spotřební daň z lihu o deset procent, v dalším roce pak o pět procent. Daň z klasických cigaret vzroste letos o 10 procent, následující tři roky pak o 5 procent. Daň ze zahřívaného tabáku se bude zvyšovat o 15 procent ročně až do roku 2027. Poroste také zdanění u náplní do e-cigaret a nikotinových sáčků. Spotřební daň na tabák do vodních dýmek naopak klesne.

Nahoru ↑