,Zrušit válečné opevnění.` Zeman vyzval Rakušana, aby vnitro zmírnilo bezpečnostní kontroly na Hradě

Prezident Miloš Zeman žádá ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), aby zrušil či zásadně upravil bezpečnostní kontroly na Pražském hradě. Hlava státu je nyní nepovažuje za správné a v souladu se zájmy občanů. Zeman to ve středu Rakušanovi napsal v otevřeném dopise, který je zveřejněn na webu Hradu. „Současnou situaci, kdy jsou návštěvníci nuceni podstupovat prohlídky, i když se jdou třeba jen projít do Královské zahrady nebo Jeleního příkopu, nepovažuji za správnou," napsal Zeman

Rakušan sdělil, že případné zrušení kontrol je plně v kompetenci policie. Jejich konec podle něj vypadal nadějně, zhatila jej ale válka na Ukrajině. Věří tomu, že se situace v České republice a ve světě zlepší natolik, aby mohlo být zrušeny. Zavedeny jsou při vstupu do hradního areálu od léta roku 2016.

„Současnou situaci, kdy jsou návštěvníci nuceni podstupovat prohlídky, i když se jdou třeba jen projít do Královské zahrady nebo Jeleního příkopu, nepovažuji za správnou a v souladu se zájmy občanů. Stejně tak již nelze déle tolerovat znehodnocení historicky cenných prostor Pražského hradu kontrolními stanovišti a zátarasy,“ napsal Zeman.

Prezidentská kancelář už na konci října informovala o tom, že jedná s policií o zmírnění bezpečnostních kontrol při vstupu do některých částí Hradu.

Cílem je, aby lidé nemuseli procházet kontrolou, když jdou do Jeleního příkopu nebo do Královské zahrady, uvedl tehdy ředitel administrativní sekce prezidentské kanceláře Jan Novák, který je pověřený řízením Správy Pražského hradu.

Zeman v dopise zmiňuje, že dosud kontroly při vstupech do areálu Pražského hradu veřejně nekritizoval a doufal v to, že budou časem zmírněny nebo zrušeny. Nyní ale pozbyl důvěry v potřebnost a oprávněnost kontrol. Kritizuje to, že policie v krátkém čase změnila postoj.

Revize opatření

Rakušan v lednu požádal policejní složky o revizi všech bezpečnostních „opatření, která kolem Hradu stvořila válečné opevnění“. Podle ministra byl připraven plán na zmírnění vnějších opatření a zvýšení ostrahy uvnitř hradního areálu.

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu letos na konci února ale bezpečnostní složky vydaly rozhodnutí, že není vhodná doba k tomu, aby bezpečnostní opatření zmírňovaly. Nyní Rakušan uvedl, že rozhodnutí o případném zrušení kontrol na Hradě je v kompetenci policie.

Aby opatření měla smysl, musí k nim podle Zemana veřejnost přistupovat s porozuměním a musí důvěřovat jejich smyslu. Tak tomu ale není, uvedl.

„Žádám Vás proto, abyste ve smyslu svých předcházejících vystoupení zajistil důslednou revizi opatření Policie České republiky na hranicích areálu Pražského hradu a rychlý návrh jejich zrušení nebo zásadní úpravy,“ napsal Zeman.

Rakušan ve středu uvítal, že se Zeman na konci svého volebního období rozhodl podporovat otevřenost Pražského hradu. Připomněl, že on o ni usiloval po celou dobu, kdy je ve funkci ministra.

„Zprvu to vypadalo nadějně, pak to zhatila válka na Ukrajině,“ poznamenal. „Rozhodnutí o případném zrušení kontrol na Pražském hradě je plně v kompetenci policie. Věřím, že situace doma i v zahraničí se brzy zlepší natolik, aby kontroly mohly být zrušeny,“ dodal.