Zmizení Čecha v Chorvatsku: pořád se nenašlo tělo ani loď, podezřelému můžou prodloužit vazbu

Je to pár měsíců, co jsme spolu naposledy mluvili o muži jménem Anton Fischer, který má temnou minulost, byl zapletený do sporů gangů na Slovensku, změnil si identitu, přestěhoval se do České republiky a je tady obviněný v kauze takzvaných nelegálních billboardů. Mluvili jsme o něm jako o bossovi billboardové mafie. Jak se tento muž ocitl v Chorvatsku?

Anton Fischer jezdí do Chorvatska desítky let. Už v době, kdy se ještě jmenoval Anton Cvešper a působil na Slovensku, pronajímal potápěčské přístroje, dělal kurzy potápění a jezdil do Chorvatska potápět se. Vlastní dům na ostrově Vir, což je asi 20 kilometrů od Zadaru, má tam tři apartmány, které pronajímá jako malý hotel, dejme tomu. Sám se tam jezdí rekreovat a zprostředkovává to i dalším lidem. Jezdí tam tedy pravidelně a s Alexem Burkovem tam jeli na, řekněme, dovolenou.

Alex Burkov je nezvěstný podnikatel. Jeli spolu s Antonem Fischerem na dovolenou do Chorvatska, do Fischerovy vily? Tam měli pobývat?

Ano, je to dům, ve kterém jsou tři apartmány a nějaké vybavení.

Odkud se s Burkovem znali? Jsou obchodní partneři, podnikatelé, kamarádi?

Znají se jistě několik let. Ptal jsem se na to Fischerova spolupracovníka Tomáše Plánského. Fischera jsem se na to v tuto chvíli zeptat nemohl, protože sedí ve vazbě a má velice omezený prostor pro komunikaci, nicméně Plánský do velké míry vystupuje za něj. Popsal mi to tak, že Burkov si už přibližně deset let pronajímal billboardy od Fischera, Plánského a spol., provozují to nějakým způsobem společně. Čili Burkov byl klient. Zároveň je takový self-made man, původem Ukrajinec, který ale už dlouho žije v České republice a se svým bratrem tady vybudoval firmu, která vyrábí dveře na stavby. Jmenuje se Door Holding Europe. Je to i v našem příběhu důležité. Tato firma inzerovala na Fischerových billboardech, tímto způsobem se seznámili, spřátelili a údajně, jak dnes říkají lidé od Fischera, začali plánovat společný byznys.

Chorvatská policie teď Fischera podezírá, že Burkova zavraždil. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Mají pro to Chorvaté nějaké důkazy? Objevila se informace, že Burkov je nezvěstný, to jsem zaznamenal, a teď podezření a umístění Antona Fischera do vazby.

Máme k dispozici dokument chorvatského soudu, kde je napsáno asi devět různých důvodů, proč posílají Fischera do vazby. Skutečně ho podezírají z vraždy ze zištného důvodu. Vražda tedy měla být zaprvé plánovaná a za druhé s cílem nějakého finančního zisku.

Máme tedy podezření z úkladné, plánované vraždy. Anton Fischer je ve vazbě. Říkal jsi, že s Alexem Burkovem, s nímž se zná a který si u něj pronajímal místo na billboardech, jeli do Chorvatska, do Fischerova apartmánu na dovolenou. To bylo v červenu, červenci?

To bylo v polovině června. Podle bratra Alexe Burkova tam měli strávit asi dva až tři dny. Měli se tam společně chvíli potápět. Podle dokumentů, které mám k dispozici, vyjeli na moře 22. června asi v 10 hodin dopoledne. Odpoledne už se ale Fischer vrátil sám. Ještě to odpoledne začal společně se svými přáteli a dalšími lidmi, kteří u něj byli ubytovaní, pátrat po Burkovovi. Dokonce se po něm ptal na ostrově Molat, ke kterému se údajně měl jet potápět. Přišel prý do místní kavárny a ptal se servírky, jestli tam Burkova neviděla, ukazoval jí jeho fotku. Ten den ho ale nenašli a druhý den ráno, když se nevrátil, Anton Fischer podle usnesení sám přišel na policii a oznámil zmizení Alexe Burkova.

Zmizelý člun a nesrovnalosti

Lodí tedy měli jet na potápění k ostrovu Molat, o kterém jsi se zmiňoval?

Další zajímavost, která v tomto příběhu hraje roli, je ta, že si Fischer pořídil nový člun pouhé dva dny před zmizením Burkova. Jde o motorový člun, do kterého se vejde několik lidí. Přijel s novým člunem, tedy asi nebyl úplně nový, ale nově pořízený. Člun toho dne zmizel také. Byl to jeden z důvodů k vazbě, protože to byla podivná souhra okolností. Lidé od Fischera to vysvětlují tak, že člun měl problémy s benzínem, který měl unikat, a že Fischer ho toho dne vezl někam do servisu, jenže s ním uvízl na širém moři a v tu chvíli plul kolem nějaký místní starší muž a nabídl mu, že člun odveze do svého servisu a opraví mu ho. Dal Fischerovi telefonní kontakt a takto se rozloučili. Fischer údajně přesedl na svůj vodní skútr a odjel. Muže ani člun už ale od té chvíle nikdo neviděl a telefonní číslo nefunguje. Takto mi to popsal Tomáš Plánský:

„Telefonní číslo, které na sebe dal Antonovi, bylo pravděpodobně fejkové, anebo se mu nedá minimálně dovolat, je nedostupné. (...) Měl mu zavolat, až to bude opravené, a od této doby se nikde ten člun nešel. Takže nikdo v podstatě nic neví.“ Tomáš Plánský (ČRo, archiv Vojtěcha Gavriněva, červenec 2025)

Chorvatská státní zástupkyně před soudem řekla, že tato historka uráží inteligenci chorvatské policie, soudu a státního zastupitelství, že je nevěrohodná.

„…podezřelý znemožnil policii přístup k plavidlu, ve kterém byl společně s poškozeným, čímž ve velké míře znemožnil dokazování a nalezení stop týkajících se samotné inkriminace, a dal k tomu zcela nelogické a nerozumné vysvětlení, které uráží inteligenci jak policie, tak i státního zastupitelství i soudu…“ Návrh na vazbu (Krajský soud v Zadaru, 25. 6. 2025)

Fischer tedy sám nahlásí policii, že jeho kamarád, kolega Burkov zmizel. Policie začne pátrat nejenom po zmizelém muži, ale i po lodi, na které se měli plavit k ostrovu Molat, aby se potápěli.

Ano, v usnesení se píše, že policisté se psi prošli ostrov Molat, u kterého se měli potápět. Policejní potápěči hledali pod vodou, policejní hlídka zároveň projela všechny okolní přístavy a servisy a nikde člun nenašla.

V usnesení o uvalení vazby se mimo jiné píše, že Fischer měl mít na těle otevřené rány, je to tak? To by mohlo patrně svědčit o nějakém zápase, který mohl s někým svést, nebo o poranění, které se mu mohlo stát v posledních dnech před tím, než se dostal do vazby. Jak toto vysvětluje sám Fischer a jak to hodnotí policisté?

Bylo to několik otevřených ran na těle a kromě toho jeden ze svědků uvedl, že se Fischer vrátil z potápění zraněný a rozrušený. Další svědek řekl, že byl dokonce pokousaný. Další rozpor policie našla v tom, že Fischer to vysvětloval dvěma různými způsoby. Nejdřív tvrdil, že ke zraněním přišel při potápění bez potápěčské výstroje, před zmizením Burkova. Ale při dalším výslechu mluvil o tom, že jedno ze zranění mu způsobila kyslíková láhev, která mu spadla na ruku, což policisté dávají do kontrastu s prvním vysvětlením, že se to stalo při potápění bez výstroje.

„…důvodné podezření, že podezřelý spáchal trestný čin, vyplývá z lékařské dokumentace, která podezřelému diagnostikovala lehká tělesná zranění, a při té příležitosti řekl, že je utrpěl 19. 6. 2025, kdy mu na levou ruku spadla láhev kyslíku, což je v rozporu s jeho obranou, že utrpěl zranění při potápění bez potápěčského obleku.“ Návrh na vazbu (Krajský soud v Zadaru, 25. 6. 2025)

Kromě toho policisté poukázali na spoustu dalších podivných okolností. Na Fischerově domě na ostrově Vir je kamerový systém, ale policie ho nedostala k dispozici, respektive v něm nebyly paměťové karty, hard disky, žádné paměťové zařízení, takže se policisté nemohli podívat, kdo a kdy se tam jakým způsobem pohyboval. Další podivná věc, na kterou policisté upozornili, byl fakt, že Fischer při výslechu nepřiznal, že s Burkovem je v nějakém obchodním vztahu. Policisté to zjistili až při výslechu Burkovových přátel.

„Všichni hovoří o obchodních vztazích mezi podezřelým a poškozeným, což je v rozporu s jeho obhajobou.“ Návrh na vazbu (Krajský soud v Zadaru, 25. 6. 2025)

Fischer sám to vysvětluje tím, že přímo on v obchodním vztahu s Burkovem de jure není. To ale souvisí s tím, že Fischer má zákaz podnikání a v žádné firmě v Česku nesmí oficiálně figurovat, takže jsou to firmy, které jsou napsané na jeho sestru, spolupracovníka Plánského a tak dále. Dále Fischer při jednom z výslechů uvedl, že Burkov přijel do jeho apartmánu víceméně jako nezvaný host. To ale podle výpovědí svědků nebyla pravda, dlouho se na tom domlouvali.

Možná nejdůležitější linka, na kterou policie upozornila, je, že Fischerova sestra Anna Harceková svolala 23. června valnou hromadu firmy, kterou založil Burkov se svým bratrem, a teprve týden před Burkovovým zmizením do této firmy vstoupil Fischer a lidé kolem něj jednoprocentním podílem. Na začátku jsem mluvil o tom, že firma Door Holding Europe je v příběhu důležitá. Tato společnost, kterou vlastní bratři Burkovové, vlastní firmu Brother Invest, ve které už dnes mají jenom 99 %. Sté procento má firma Fisher Investments.

Obchodní spojení

Jak by to mohlo souviset s případem? Co se policisté domnívají, že se mohlo stát?

Podivné je, že valná hromada se sešla ve chvíli, kdy bylo jasné, že se jeden ze dvou jednatelů nemůže dostavit. Jedním byl Alex Burkov, druhým Fischerova sestra. Co se přesně odehrálo v rámci valné hromady, zatím nevíme, zápis v rejstříku není, ale víme, že o týden později už Burkov nebyl jednatelem své vlastní firmy.

Ze které ho vyškrtli?

Zřejmě ho vyškrtli, už není jednatelem firmy, ve které spolu se svým bratrem vlastní 99 %. Když tedy Fisherova sestra svolala valnou hromadu společnosti Brother Invest a týden poté už jednatelem firmy nebyl Alex Burkov, ale jenom ona, tak by z toho logicky mohlo vyplývat nebo se zdát, že se pokouší firmu ovládnout.

To je důvod, proč si chorvatské úřady myslí, že by Fischer mohl mít z potenciální vraždy finanční prospěch?

Zřejmě ano, protože policisté zřejmě hlavně na základě výslechu Alexova bratra Ruslana Burkova došli k tomu, že Fischer a Burkov spolu nějakým způsobem podnikali. My o tom máme informace jenom z jedné strany, od pana Plánského a z okolí Fischera. Plánský tvrdí, že Burkov jim dluží až 170 milionů a dokonce v posledních dnech už začal tyto peníze vymáhat.

„Je to fakt za dost, takže máme strach (...) Celá ta jistá situace nám v podstatě všechno zkomplikovala. Nevíme, co bude.“ Tomáš Plánský (ČRo, archiv Vojtěcha Gavriněva, červenec 2025)

Poslal předžalobní výzvu, ve které žádá peníze za prvé od zmizelého Alexe Burkova a za druhé od jeho firmy Door Holding Europe. Je to asi 70 milionů korun od každého, vždycky 44 milionů jako nějaká údajná půjčka rok stará, 20 milionů smluvní pokuta, k tomu asi 15 % úroky a další nabíhající úroky za každý den, kdy tato údajná půjčka není splacená. V prvních dnech po zmizení Burkova mluvili o tom, že z úcty k rodině a tak dále nebudou zatím tento problém řešit, ale dnes už peníze požadují.

Po Burkovovi a jeho firmě, která se zaměřuje na dveře, o kterých jsi mluvil na začátku?

Ano. Burkov vedl firmu se svým bratrem Ruslanem, který říká, že si žádné takové peníze nepůjčili. Pro Seznam Zprávy řekl, že jediné peníze, které Fischer přinesl, bylo asi 720 tisíc korun za 1% podíl, když do firmy vstupoval.

Na začátku jsi mluvil o společných plánech na podnikání. Čeho se to mělo týkat?

To je poměrně zvláštní věc. Někdy před rokem se Anton Fischer na svém Facebooku pochlubil novým projektem na stavbu luxusních resortů na břehu Slapské přehrady. Použil k tomu tehdy vizualizaci nějakého projektu, který byl na internetu inzerovaný už od roku 2018. Zaujalo mě to, tak jsem začal hledat, o co jde. Fischer s tím tehdy oficiálně nebyl žádným způsobem spojený. Byl to zkrátka projekt nějakých dvou, tuším, manželů, který se možná nepovedl, protože nevznikl. Pokud vím, tak se teď ohradili proti tomu, že Fischer použil jejich vizualizace k tomuto projektu.

Mělo se jednat o stavbu luxusních resortů. Burkovova společnost skutečně koupila od státu v dražbě pozemky za 72 milionů někde u Slapské přehrady. Jestli už začali něco budovat, nebo ne, v tuhle chvíli nevíme.

„Společnost Brother Invest koupila pozemky v roce 2024 od státu ve veřejné aukci za přibližně 72 milionů korun. Peníze na úhradu ceny za pozemky však nepocházely od pana Fischera, ale od jiné společnosti pana Alexe Burkova a z úvěru banky. Jiné zdroje na úhradu ceny za pozemky použity nebyly. Všechny tyto převody jsou zdokumentovány v účetnictví společnosti a v bance. Pan Fischer osobně žádné peníze neposkytl.“ Ruslan Burkov, bratr zmizelého (Seznam Zprávy 27. 6. 2025)

To měl být projekt, který Burkov měl dávat dohromady s Fischerem?

Ano. Podle Plánského šlo o tento společný projekt. Plánský to vysvětluje tak, že Burkov nakonec neměl peníze na to, aby splatil nějakou půjčku Fischerovi a jeho lidem. Tudíž by jim měly propadnout pozemky a nějaké další věci spojené s projektem.

Alex Burkov se zatím nenašel a je stále nezvěstný, je to tak? Nemáme ani potvrzené, že je mrtvý.

Je nezvěstný. Pokud vím, tak pátrání po něm už skončilo. Vazba vůči Antonu Fischerovi byla původně třicetidenní do 24. července. Mluvil jsem o tom s místní novinářkou, která mi popisovala, že bude velmi pravděpodobně prodloužena. Soud může začít klidně po roce. Zároveň mám od pana Plánského informaci, že si policie vyžádala potápěčský oblek Antona Fischera a provádí z něj analýzu DNA. Zřejmě hledá stopy DNA Alexe Burkova. Ale na rozdíl od různých amerických seriálů analýza DNA trvá dlouho, takže do 24. července hotová nebude. Plánský to popisuje i tak, že je to zdržovací taktika, protože žádné důkazy nemají. Ale fakt je zřejmě takový, že i proto, že tato analýza ještě není hotová, tak vazba 24. července ještě neskončí.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Seznam Zprávy a rozhodnutí krajského soudu v Zadaru.