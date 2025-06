Zmizí další hornické dominanty. Diamo plánuje odstřely dvou těžních věží

Bude to už šest let, co jsme měli poslední možnost mluvit s horníky přímo pod zemí dolu Lazy v Orlové na Karvinsku. Pár týdnů před koncem těžby. Všichni se s tím museli nějak smířit. A zhruba před rokem padla k zemi betonová těžní věž. A další budovy.

Teď je na řadě velká úpravna uhlí dolu Lazy, ze kterého už moc nezbylo, potvrdil Rostislav Dudáš, ředitel závodu Karviná podniku DIAMO. „Budou zahájeny práce na likvidaci těchto objektů a ukončení by mělo být na přelomu devátého a desátého měsíce letošního roku,“ uvedl Dudáš.

Nebyl to poslední odstřel důlní věže. Letos na podzim přijde na řadu věž na dole Staříč u Frýdku-Místku. A pak ještě jedna – na bývalém dole ČSA u Karviné. „Probíhá likvidace hlavně důlních děl v podobě likvidace jam. Připravujeme odstřel skipové věže, který by měl být realizován v polovině příštího roku,“ upřesnil.

U dolu ČSA se likvidace týká zatím hlavně zasypání jam, protože některé budovy na povrchu by mohl získat památkovou ochranu. Toto řízení stále pokračuje s cílem zpřístupnit část šachty veřejnosti jako příklad uceleného důlního díla.

Pokračuje také demolice nepotřebných budov dolu Frenštát na Novojičínsku. „Likvidujeme ubytovny, administrativní budovy a tak dále,“ dodal Dudáš s tím, že tato šachta jako jedna z mála má jasnou budoucnost. Obec Trojanovice místo využije ke svému dalšímu rozvoji.

Jediným černouhelným dolem, kde havíři stále dobývají, je důl ČSM na Karvinsku. Ale už jenom zhruba do února 2026.