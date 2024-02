Zmocněnkyně obětí i Dominik Feri se odvolali proti rozsudku. Obžalovaný to zdůvodnil na stovkách stran

Proti prvoinstančnímu rozsudku v kauze znásilnění se odvolali bývalý poslanec Dominik Feri i zmocněnkyně obětí Adéla Hořejší. Zatímco obžalovaný nesouhlasí s celou obžalobou, oběti jeho chování požadují vyšší finanční zadostiučinění. Serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu to potvrdili jak Feri, tak Hořejší. Obžalovaný exposlanec své odvolání sepsal na několik set stránek. Původní zpráva Praha 5:00 13. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zmocněnkyně obětí Adéla Hořejší a obžalovaný Dominik Feri | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rozsudek v kauze Feri vyhlásil Obvodní soud pro Prahu 3 na začátku listopadu loňského roku. Soudkyně Lenka Hájková uznala obžalobu v plném rozsahu a poslala exposlance za znásilnění a pokus o něj na tři roky do vězení.

Lhůtu pro případné odvolání si ponechala zmocněnkyně obětí Adéla Hořejší, a jak v pondělí odpoledne potvrdila redakci, po domluvě s klientkami práva využila. K odvolání mohla přistoupit až ve chvíli, kdy jí přišlo písemné vyhotovení rozsudku, což se stalo zhruba před třemi týdny.

„Klientky přijímají podstatu rozsudku s dobrými pocity. Ulevilo se jim, že došlo ke společenskému pojmenování, že soud vyslovil vinu obžalovaného. Odvolávají se pouze vůči výši zadostiučinění, které jim soud přiznal. Jsou přesvědčené, že rozsahu újmy, kterou jim pan obžalovaný způsobil, odpovídá vyšší odškodné,“ popsala Hořejší.

Feri měl podle rozhodnutí soudu třem poškozeným zaplatit celkem 510 tisíc korun, jedné z nich měl navíc uhradit dalších 33 tisíc za psychoterapii.

200 nebo 300 stran

Proti rozhodnutí se hned v soudní síni odvolal i exposlanec. Nyní tento postup zdůvodnil na několika set stranách.

„To odvolání je poměrně rozsáhlé a je to dané tím, že rozsah skutkových nesprávností a nesprávné aplikace právních norem je poměrně široký. Takže i z toho důvodu je to odvolání. Nemohu vám říct, jestli je to 200 nebo 300 stran, ale je prostě rozsáhlejší,“ potvrdil Feri informace serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu.

Dominik Feri u soudu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nechtěl ale blíže specifikovat, co v rozsudku napadá, protože v médiích zaznamenal, že rozhodnutí odmítl soud zveřejnit. „K obsahu rozsudku byste se pak prolomili tím, že bych vám řekl, proti čemu brojíme,“ vysvětlil, proč nechce být konkrétní.

O dalším vývoji nyní rozhodne Městský soud v Praze, který však ještě kompletní spis neobdržel. Vyplývá to z databáze Infosoud.

Už dříve Feriho vyjádření z průběhu soudu prověřovala policie. Zabývala se situací, kdy obžalovaný před zahájením líčení na chodbě v budově soudu jmenoval dívku, která ho obvinila ze znásilnění, ale státní zástupkyně tento případ odložila. Policisté incident předali Úřadu pro ochranu osobních údajů, který možný přestupek prošetřil a následně odložil.

Tři skutky

V březnu 2016 se Feri podle nepravomocného rozsudku ve svém bytě pokusil na tehdy ještě nezletilou dívku sahat a líbat ji. Nakonec jí měl podle obžaloby nabídnout nealkoholický nápoj, po jehož požití se dostala do „stavu částečné ztráty vědomí“. Feri s ní pak měl – opět podle spisu – provádět třeba i orální sex.

Druhý skutek se stal o více než půl roku později ve stejném bytě. Feri tehdy měl mít se ženou pohlavní styk navzdory jejímu nesouhlasu.

Poslední projednávaný incident se podle obžaloby stal na konci února 2018, kdy si Feri pozval do Poslanecké sněmovny jednu ze zájemkyň o místo stážistky. V kuchyňce ji pak měl osahávat a údajně ignoroval její nesouhlas. Tento případ ale státní zástupkyně kvalifikovala pouze jako pokus o znásilnění, protože se dívce podařilo včas uniknout.

Feriho advokátka Zuzana Smítková uvedla, že „každá z poškozených mohla mít několik motivů křivě svědčit proti obžalovanému“. Jednou z motivací mohla být podle ní touha po pozornosti, a uvedla, že ženy mohly ve svých výpovědích lhát. Státní zástupkyně i zmocněnkyně obětí se ale shodly na tom, že ženy neměly motivaci si skutky vymýšlet.

Expolitik svou vinu ve všech žalovaných případech dlouhodobě odmítá.