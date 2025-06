Zmrazené platy soudců. Podle rozsudku z Ostravy jednala vláda v rozporu s evropským právem

I když vláda letos zmrazila soudcům platy, první z nich si peníze vymohl zpět. Soudce z Ostravy zažaloval svého zaměstnavatele, a ten mu vyhověl. Vláda prý podle prvoinstančního rozsudku porušila evropské primární právo. Soudce z Ostravy vysoudil přes 9000 korun. Má to být doplacení jeho výplaty za únor. Ostrava 8:38 20. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tímto způsobem se peněz domáhají i další soudci (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jméno soudce Radiožirnál nezná, rozsudek Okresního soudu v Ostravě dostal v anonymizované podobě. Soud ale uznal, že vláda nesplnila podmínky, které vyplývají z judikatury Soudního dvora Evropské unie. A toto evropské právo je nadřazené českému.

Tímto způsobem se peněz domáhají i další soudci. Podle dřívějšího vyjádření Soudcovské unie podali soudci na své zaměstnavatele desítky žalob. Soudy o nich ale podle našich zjištění většinou nerozhodly. Některá řízení jsou přerušená, soudci čekají na rozhodnutí Ústavního soudu. Právě ten má projednat, jestli letošní snížení platů pro soudce nebylo protiústavní.

O návrhu bude rozhodovat plénum, tedy všech 15 ústavních soudců. Mluvčí ústavního soudu doplnila, že průměrná délka řízení v plenárních kauzách je 9 měsíců.

Do loňska platilo, že soudci museli čekat na rozhodnutí Ústavního soudu. To už teď neplatí, jednotlivé okresní soudy můžou rozhodnout o žalobách samy, a to na základě únorového rozhodnutí soudu sídlícího v Lucembursku.

To ale podle ústavního právníka Jana Kysely může být problematické. Evropský soud totiž rozhodoval případy polských a litevských soudců, kteří dostávají podle Kysely mnohem nižší platy než jejich čeští kolegové.

„Když se podíváte na soudce, který má plat 75 tisíc, a dosadíte do toho české reálie, kdy čeští soudci začínají na 121 tisících a končí asi na 230, tak nevím, jestli můžete říci, že české případ se dá podřadit tomu polsko-litevskému,“ říká.

Soudci mohou uspět

Na odlišnosti mezi přístupem evropského soudního dvora a českého ústavního soudu upozornil Ondřej Preuss z Katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

„To evropské rozhodnutí vlastně striktně neříká, že by nebylo možné zasáhnout do platů nebo je dokonce snížit. Jenom zdůrazňuje, že pokud by se tak mělo dít, tak seto nesmí týkat konkrétních soudců. Musí to být obecné a dočasné. Náš Ústavní soud jde ve svých odůvodněních, zejména z loňského května, trochu dál,“ popisuje.

Jak Ondřej Preuss naznačil, Ústavní soud už ve sporech o platy soudců několikrát rozhodoval. Loni uvedl, že snížení soudcovských platů, pokud vláda trvale změní jejich výpočet, je protiústavní.

Podle Preusse soudci u Ústavního soud určitě šanci uspět. Prezident Soudcovské unie Libor Vávra ale upozornil, že to, jak rozhodl Okresní soud v Ostravě, nemusí ukazovat, jak k věci přistoupí Ústavní soud.

„Rozhodnutí lucemburského soudního dvora výrazným způsobem zopakovalo argumentaci, kterou po léta používá náš Ústavní soud. Čili alespoň z mého pohledu podpořil dlouhodobou judikaturu našeho Ústavního soudu. Ale rozhodně to neznamená, že by to tímto bylo pro náš Ústavní soud nějak jednoznačně rozhodnuté,“ upozorňuje.

Podle vládní novely, kterou v březnu prosadila koalice ve Sněmovně, mají letos platy soudců v podstatě stagnovat.

Kdyby Ústavní soud soudcům vyhověl, stát by musel za letošek doplácet asi 817 milionů korun plus úroky z prodlení. Většina peněz, asi 620 milionů, by putovalo soudcům a zbytek státním zástupcům. Výpočet jejich platů je totiž navázaný na platy soudců.