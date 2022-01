Vávra: Unie se na Ústavní soud kvůli zmrazení platů neobrátí, jednotliví soudci to ale udělají

Soudci se kvůli plánovanému zmrazení platů obrátí na Ústavní soud. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl šéf Soudcovské unie Libor Vávra. Novelu o zmrazení platů ve středu schválila vláda a chce ji projednat ve stavu legislativní nouze. Vávra dodal, že samotná asociace se na soud neobrátí, plánuje to ale většina soudců individuálně. Upozornil taky, že vláda od ledna všem státním zaměstnancům platy zvýšila, jen soudcům je zmrazila. Praha 10:11 6. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Soudcovské unie Libor Vávra | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jednala vláda se Soudcovskou unií o zamýšleném zmrazení platů?

Nejednala s nikým z justice, což je opakovaně jedna z podmínek, kterou Ústavní soud stanovil jako nepřekročitelnou. To znamená, že právě to, že se to projednává v legislativní nouzi a není možné se k tomu vyjádřit, naráží na výslovné znění některých nálezů Ústavního soudu.

Ale podstatné na tom je totiž to, že náš plat se nevyvíjí z nějaké vůle vlády nebo parlamentu, ale z průměrné mzdy v celém národním hospodářství. Čili pokud má vzrůst platová základna v letošním roce, tak to není proto, že by si to přáli politici, ale je to proto, že se přidalo v národním hospodářství přesně takové procento, jakým stoupne naše základna. V tom je ta politická zlovůle.

A jaký tedy je váš postoj, případně jak se budete bránit?

To už jsem nakousl, že se nemůžeme s tímhle krokem smířit. Mimochodem bych chtěl upozornit, že úplně totéž navrhoval na jaře tehdejší premiér Andrej Babiš jako poslanec svým poslaneckým návrhem, ale tehdejší vláda s námi jednala a nakonec sám pan premiér Babiš ohledně soudců vzal svůj návrh zpátky, protože si uvědomil, že by si uřízl ostudu. A to ale dokonce postupoval tak, že by se to projednalo v normálním řízení.

Tady musíme trvat na tom, že naše platy dýchají s hospodářstvím, je to vypočteno z průměru mzdy. Pokud se nebudou zvyšovat mzdy ostatním, nebudou se zvyšovat ani nám. Když klesnou mzdy, tak zase klesne mzda i nám. Čili to není žádná výjimka pro soudce, je to právě ochrana před politikou, aby politika nezneužívala soudce přes jejich platy.

Čili nárok je individuální, bude na každém soudci, zdali to zažaluje. Ale jak já vnímám, tak od nejvyšších soudů počínaje až po všechny kolegy na okresech s tímhle návrhem, který zazněl, se neztotožňuje vůbec nikdo.

Čili jako soudcovská unie se případně nebudete obracet na Ústavní soud, pokud by vláda nerozhodla jinak?

To je individuální nárok. Mimochodem platy byly zmražené už loňský rok, kdy jsme pochopili reakci na covid a ekonomické potíže a Soudcovská unie velmi intenzivně přemlouvala kolegy soudce, abychom roční zmražení platů akceptovali právě jako výraz solidarity, přestože v té samé době vláda celé řadě jiných zaměstnání přidávala peníze. Čili solidaritu jsme projevili a paradoxně teď nastává situace, že kolegové, kteří říkali „Ne, politici nás podvedou a udělají něco ještě jednou“, tak teď dostávají za pravdu.

‚Jde o snížení platů‘

Mluví se o zmrazení platu, ale pokud tomu dobře rozumím, tak za leden by měli politici, soudci a státní zástupci dostat ještě navýšenou mzdu a od února potom tu na úrovni minulého roku. Nepůjde reálně o snížení platu?

Samozřejmě, že půjde o snížení platu a to za situace, kdy vláda jiným zaměstnancům přidává, a za situace, kdy nikomu jinému platy nesnižuje, proto si myslíme, že návrh je skutečně velmi špatně promyšlený.

K problematice snižování platů soudců se opakovaně vyjádřil i Ústavní soud, ten zdůrazňoval, že příjmy v justici představují jednu ze záruk nezávislosti. Už jste říkal, že se na Ústavní soud jako unie nebudete obracet, ale máte signály, že někteří soudci tak učiní?

Mám zcela jednoznačné signály, že tak soudci učiní, protože navíc předloni došlo ke změně zákona, kdy se platová základna počítá opravdu z celého národního hospodářství. Čili nemůže být podkladem nějaká politická vůle, že některá vláda přidává víc státním zaměstnancům, jiná méně, ale tady se to vypočítává z platů všech zaměstnanců.

Čili pracuje-li někdo v České republice jako zaměstnanec, tak už před rokem a půl dostal v průměru takové navýšení, k jakému jsme se dostali letos. To vůbec nesouvisí s letošní ekonomickou situací. Zákon je schválně nastaven s ročním odstupem.

Pojďme se ještě podívat do budoucnosti. Jenom hypoteticky, co by se s platy ústavních činitelů – i soudců – mělo stát příští rok? Očekáváte, že se vrátí starý výpočet?

Očekávám, že konečně bude normálně platit zákon, který byl mimochodem vymyšlen opravdu velmi dobře, protože pokud se všem zaměstnancům v republice sníží platy, klesnou platy i nám, pokud se zvýší platy, stoupnou platy i nám. To znamená, tady vůbec není třeba žádných politických zásahů.

Rozumím tomu, že politici chtějí deklarovat nějakou sounáležitost se svým politickým způsobem řešení současné krize a dávají všanc svoje platy. To chápu. Ale je evidentní, že politické gesto se nemůže dělat za peníze soudců, protože to je čistá politika.