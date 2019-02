VIDEO: Detektiv natočil znalce, jak za vyšší odměnu slibuje ‚ohnutí‘ posudku. Případ bude řešit soud

Stroje ocenil na 126 tisíc, podle dalších dvou posudků však měly o více než půl milionu vyšší hodnotu. Znalec z oborů strojírenství, ekonomiky a elektroniky Jindřich Kandler (72) kvůli tomu čelí obžalobě. Policie má dokonce videozáznamy, na nichž třeba slibuje, že zařízení za příplatek ocení podle přání objednavatele na co nejméně. Znalec tvrdí, že nic neprovedl. Jde podle něj pouze o snahu znevěrohodnit ho kvůli posudku v jiném případu. Praha 6:00 28. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Vy jste říkal, že by to stálo pět tisíc, já bych vám dal deset a vy byste mi to udělal do kila,“ říká Kandlerovi na jednom ze záznamů „zájemce“ o posudek. A znalec ho ujišťuje, že se pokusí vyhovět: „To se budu muset na to podívat, to bude obtížnější, ale nevylučuju to.“

‚Pod stovku by to bylo drsný‘

Server iROZHLAS.cz záznam z loňského března získal, Kandler na něm mimo jiné domnělému objednavateli vysvětluje, že posudek nesmí být podezřelý. „Něco podobnýho jsem odhadoval, tak abych se zase moc nelišil. Nejlepší by bylo, teď si vymyslím, třeba 112. Pod stovku by to bylo dost drsný,“ vysvětluje.

Na závěr si rovnou peníze převezme. K jeho smůle však druhý aktér nebyl skutečný zájemce o ocenění strojů, ale soukromý detektiv. Kandlera kontaktoval kvůli jinému případu, kde plzeňský znalec hraje důležitou roli a také v něm oceňoval stroje.

„Na základě posudku pana Kandlera obvinili mého klienta. Během znalcova výslechu se ale ukázalo, že jeho závěry jsou nepravdivé. Nebyl schopen vysvětlit ani základní věci. Výslech byl nakonec přerušen a z dalších pokračování se opakovaně omlouval kvůli údajné nemoci. Chtěli jsme proto zjistit, zda skutečně stoná,“ popsala serveru iROZHLAS.cz advokátka Katarína Kožiaková-Oboňová.

Právě ona soukromého detektiva za Kandlerem poslala. V den, kdy měl znalcův výslech pokračovat, ho proto detektiv kontaktoval s legendou, že se potřebuje setkat kvůli nabídce na vypracování posudku na ocenění strojů. Kandler souhlasil.

„Rozhodně nejevil známky žádné újmy, které by odůvodňovaly pracovní neschopnost, nebo neschopnost dostavit se k výslechu,“ popsala advokátka zjištění detektiva.

Šokující zjištění

U jedné schůzky ale nezůstalo, odehrálo se jich několik a znalec nakonec stroje skutečně na žádost detektiva ocenil. Podle Oboňové si za posudek nejdříve řekl pět tisíc korun, později ale kývl na nabídku 10 tisíc. Za to přislíbil, že ocení stroje na co nejnižší sumu.

Co říká zákon § 346 Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek



Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

„Ujistil, že závěry znaleckého posudku jsou nezpochybnitelné a převzal odměnu 10 tisíc korun. Zjištění detektivní kanceláře byla tak šokující, že jsme je předali policii,“ uvedla Oboňová. Kromě výše publikované nahrávky předala vyšetřovatelům ještě několik dalších záznamů schůzek detektiva a znalce.

Kriminalisté ve výsledku Kandlera skutečně obvinili a státní zástupce na začátku února předal případ soudu. „Obžaloba je podána pro přečin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, případ napadl 4. února a aktuálně ho studuje soudce,“ potvrdil informaci serveru iROZHLAS.cz předseda Okresního soudu Plzeň - město David Protiva.

Posudek Kandlera stroje ocenil na 126 tisíc. Oboňová proto to samé zadala jiným dvěma znalcům. První spočítal tržní hodnotu strojů na 635 tisíc, druhý dokonce na 693 tisíc korun. Od závěru obžalovaného experta se další posudky liší o více než půl milionu korun.

Státní zástupce Michal Klíma, který vyšetřování vedl, se o jeho detailech nechtěl bavit. Není tak jasné, jestli nakonec policie při stíhání znalce využila i dodaná videa, například Nejvyšší soud však v minulosti opakovaně konstatoval, že za určitých podmínek je možné nahrávky pořízené soukromou osobou jako důkaz u soudu použít.

‚Mají mě znevěrohodnit‘

Kandler se nicméně brání, že nahrávky jsou zmanipulované: chybí podle něj jejich podstatná část. „Má se znevěrohodnit moje maličkost, a to se jim nepovedlo. Chci, aby to proběhlo soudem, a pak to odskáče někdo jiný,“ je přesvědčen.

Odmítá také, že cenu vybavení úmyslně výrazně snížil. Zpochybňuje oba protiposudky a také posudek, který si během vyšetřování nechala vypracovat policie. Jejich autoři je podle něj vůbec neměli psát. „Můj posudek je s nějakou hodnotou a ty další tři posudky jsou s jinou hodnotou. Ale oni na to nemají oprávnění,“ bránil se znalec.

Jako znalec působí i nadále. A policisté spadající pod plzeňské krajské ředitelství jeho služeb v letech 2014 až 2018 využívali opakovaně. „Využili jsme jeho služeb, propláceli jsme šest faktur v částce 60 893 korun,“ vypočítala krajská policejní mluvčí Martina Korandová.

Pokud by soud uznal vinným, mohl by jít až na dva roky za mříže a také dostat zákaz činnosti.

Stíhání znalců není výjimečné, z poslední doby je nejznámější případ Radka Matlacha a Igora Fargaše, kteří vypracovali posudek v kauze Petra Kramného, odsouzeného za vraždu manželky a dcery. Matlach s Fargašem zpochybnili, že je Kramný zabil proudem. Jejich závěry však podle obžaloby byly tendenční. Znalci se brání, že jde pouze o zastrašování expertů, kteří přišli s nepohodlným posudkem.