Znalecké posudky k blokaci ‚dezinformačního‘ webu AC24: po ruské invazi ‚nemorální‘ obsah zmizel
Před soudem o legálnosti blokace takzvaného dezinformačního webu AC24.cz zazněly závěry zadaných znaleckých posudků. Spor se i nadále vede o jejich výklad. Zatímco advokátka webu trvá na tom, že závěry dokazují neexistenci ‚závadného‘ obsahu v době blokace, zástupce T-Mobile poukazuje na vysoký podíl textů převzatých z ruských státních médiích v letech před invazí. Shoda není ani na vyčíslené škodě.
Ve sporu o blokaci webu AC24.cz hrály v úterý prim závěry soudem zadaných posudků. Ty byly celkem dva. V prvním případě šlo o vyčíslení škody, která mohla blokací provozovateli webu vzniknout. Ve druhém případě pak šlo o „morálnost“ obsahu, který se v době blokace na serveru vyskytoval. Jednoduše o to, jaké procento článků z ruských státních médií web přebíral a pomáhal tak šíření jeho narativů.
Ve sporu o 90 tisíc korun jsou zadané posudky za statisíce. Soud o blokaci ‚dezinfowebu‘ nekončí
V případě škody, kterou znalec vyčíslil v posudku na 30-150 tisíc korun, se strany obě strany neshodnou jen na jednom – jestli škodu způsobil žalovaný operátor T-Mobile, který blokaci prováděl.
„Když žalující strana tvrdí, že jí vznikla škoda tím, že nějaký subjekt nezákonně jednal, tak mezi tím jednáním a vznikem škody musí být tzv. příčinná souvislost. To znamená, musí se prokázat, že v důsledku toho nezákonného jednání vznikla daná škoda. A my máme za to, že toto prokázáno nebylo. Jednoduše řečeno: těch vlivů, které mohly způsobit pokles návštěvnosti webových stránek žalobce, může být mnohem více a nemusí to být a zřejmě to ani není způsobeno pouze mým klientem,“ uvedl k věci advokát T-Mobile Lukáš Blahuš.
Advokátka webu Denisa Sudolská to ale odmítá. Podle ní už Městský soud v Praze konstatoval, že škoda vznikla. Teď je třeba jen určit její výši. „Se závěry posudku jsme spokojení, protože konstatoval, že škoda vznikla. Znalec jen není schopen specifikovat její přesnou výši. Proto stanovil rozpětí a soud si teď musí poradit s konečnou částkou,“ popsala.
Web AC24.cz
AC24.cz je server, který se označuje jako nezávislý zpravodajský web, ministerstvo vnitra ho však považuje za „kvazimédium“ a poukazuje na to, že šíří také „kremelské propagandistické a dezinformační narativy“. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ho zase označuje za konspirační a řadí ho do kategorie takzvaných „alternativních webů“.
Server založil v roce 2011 podnikatel Ondřej Geršl, jehož proklamovaným cílem při zakládání webu bylo „změnit myšlení lidí, debatovat o současném světě v širších souvislostech a klást nepříjemné otázky“. Byl to ale sám Geršl, který v rozhovoru pro americký server CodaStory.com přiznal, že falešným informacím se jeho stránka nevyhýbá. „Podívejte se, náš web není nejpravdomluvnější nebo nejdůvěryhodnější. Nechceme, aby naši čtenáři byli závislí pouze na jednom zdroji informací. Měli by si být schopní srovnávat informace z více zdrojů,“ řekl.
Obchodní model webu stojí od začátku na příjmech z reklamy. Každému uživateli, který web navštíví, se zobrazuje reklama, za kterou serveru platí inzerenti. Příjem Geršl před soudem odhadl na 150 až 200 tisíc korun měsíčně.
‚Závadný‘ obsah
Větší spor se vede ale kolem výkladu druhého posudku. Podle Sudolské je totiž klíčový závěr znalce, že v době blokace se na webu „nemorální“ obsah neobjevoval. Tedy, že počet článků, které se odkazovaly na ruská státní média, byl v době blokace prakticky nulový. A z toho by měl soud podle ní vycházet.
„Ta žaloba byla podána na základě nějakých aktivit a v důsledku samotné blokace. To znamená, že pokud tam v době blokace žádný takzvaně ‚závadný‘ nebo nemorální obsah nebyl, tak samozřejmě je to všechno zcela irelevantní,“ konstatovala Sudolská.
S tím ale opět nesouhlasí advokát Blahuš, který naopak tvrdí, že je třeba, aby soud přihlížel k celému zkoumanému období tří let. Podle posudku totiž v letech 2021 činil podíl článků odkazujících na ruská média 30 procent produkce. Na začátku roku 2022 pak 19,5 procenta.
„Tyto články prokazatelně existovaly v poměrně vysokém procentuálním množství a byly přejímané téměř doslova z ruských médií, zvláště Russia Today (RT, ruská státní televize). To je důkazem, že úvahy mého klienta, který si to mohl vyložit tak, že nechce přispívat k šíření dezinformací, jsou zcela namístě. A klient měl morální odůvodnění takto postupovat (blokovat web, pozn. red.),“ doplnil Blahuš.
Spor o blokaci
Spor o blokování takzvaných dezinformačních webů začal na jaře 2022, kdy Vojenské zpravodajství vyzvalo poskytovatele připojení k internetu (včetně operátora T-Mobile), aby zabránili v přístupu k dvaceti webovým stránkám. Šlo o reakci na ruský vpád na Ukrajinu.
Co je síťová neutralita?
Síťová nebo také internetová neutralita je princip rovnoprávnosti přenášených dat po internetu. Zabraňuje poskytovatelům internetu zvýhodňování nebo naopak zpomalování či blokování přístupu na vybrané internetové stránky nebo k vybranému obsahu. Neutralita znamená v tomto kontextu i rovné ceny za přenos dat nehledě na jejich obsah, typ, zdroj či příjemce dat.
Síťovou neutralitu definuje evropské nařízení z roku 2015.
Ve výzvě zpravodajci psali, že cílem tohoto kroku je, aby se předešlo šíření „nepravdivých a zavádějících informací v kybernetickém prostoru, které slouží agresorovi k obelhávání a manipulování obyvatel České republiky“.
Přitom třeba i ministři v dalším dokumentu ujišťovali, že blokací poskytovatelé internetu neporuší evropské nařízení o síťové neutralitě.
Že to nemusí být pravda, ale ukazuje už tři roky právě trvající spor mezi firmou T-Mobile a dříve blokovaným webem AC24.cz. Ačkoliv se prvoinstanční Obvodní soud pro Prahu 4 přiklonil na stranu operátora, Městský soud v Praze původní verdikt zvrátil s tím, že blokování webu na základě „nezávazné žádosti státních institucí“ porušuje síťovou neutralitu a T-Mobile by tedy měl za toto své rozhodnutí nést odpovědnost. Třeba i uhrazením vzniklé škody.
Nejde o první soud
Web AC24 původně usiloval o odblokování prostřednictvím předběžných opatření, se kterými neuspěl. Správní úsek Městského soudu v Praze pak rozhodl, že dopis vyzývající k blokaci nebyl vymahatelný, a proto nešlo ze strany státu o nezákonný zásah. To potvrdil i Nejvyšší správní soud a otázkou se nyní zabývá soud ústavní.
Provozovatel webu Ondřej Geršl požaduje po operátorovi bezmála 93 tisíc korun. V líčení ale postupně výrazně ustoupil až na hranici odškodnění ve výši jedné koruny. „Ušlý zisk je pouze symptomatický ke zcela protiprávnímu jednání poskytovatele internetu. Náš klient se v řízení domáhal primárně odblokování a následně pak konstatování nezákonnosti jednání poskytovatele internetu, v důsledku kterého mu vznikla škoda, když nezákonnost jednání je předpokladem práva na náhradu škody,“ vysvětlila stanovisko webu advokátka Sudolská.
Na správnosti svého kroku ale trvá podle advokáta Lukáše Blahuše také operátor T-Mobile. Ten zároveň žádá, aby soud posoudil také morálnost zisků, které web svým provozováním získává.