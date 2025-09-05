Známá lékařka zneužila miliony z dotací, které dostala na léčbu dětí s hendikepem, píše žalobce
Vedoucí lékařka vyhledávané neurorehabilitační kliniky se bude podle zjištění iROZHLAS.cz zodpovídat z dotačních trestných činů. Podle státního zástupce zneužila Jarmila Zipserová miliony z domácích i evropských fondů, které získala na péči o hendikepované děti. Peníze podle žalobce ve skutečnosti posloužily k chodu jejího podnikání. Navrhuje jí podmíněný trest a pokutu. Lékařka se navzdory opakovaným prosbám redakce ke kauze nevyjádřila.
„Jestli je nějaký obor, který opravdu nahlíží na člověka jako celek, tak to je právě rehabilitace. A k celostní medicíně jsem vždycky tíhla. Začala jsem o rehabilitaci přemýšlet jinak. Nechci říct, že jsem viděla zázraky, ale téměř,“ vyprávěla lékařka Jarmila Zipserová v lednu 2018, jak začínala v oboru.
Popisovala začátky své neurorehabilitiční praxe, roku 2014 si zřídila soukromou kliniku. V této oblasti se řadila k průkopníkům. Díky polské kolegyni se seznámila s rehabilitační metodou TheraSuit, která slouží k odstraňování pohybových obtíží pacientů po prodělání dětské mozkové obrny, se svalovou atrofií či autismem.
Podle zjištění iROZHLAS.cz ale existuje vážné podezření, že kliniku financovala nelegálně. Plyne to z obžaloby, kterou redakce získala. Podle státního zástupce peníze na chod svého pracoviště získávala z dotačních programů, které měly sloužit k podpoře nejmenších pacientů.
Peníze podle žalobce skončily v klinice
„V úmyslu neoprávněně získat finanční prostředky (…) a tyto použít na financování mezd pracovníků a další náklady Neurorehabilitační kliniky Axon, (…), a to aniž by byly skutečně prováděny aktivity směřující k naplnění dotovaných projektů, opakovaně podávala žádosti o dotace,“ zní podstata obžaloby lékařky Zipserové.
Podle státního zástupce od srpna 2019 do konce roku 2021 prostřednictvím svého spolku Alkmeon, jehož účelem bylo právě pomáhat hendikepovaným dětem, opakovaně dosáhla přes ministerstvo práce a sociálních věcí na dotace na čtyři projekty. Spolek takto inkasoval celkem 3,7 milionu korun a o další dva miliony usiloval.
Tyto peníze měl její spolek investovat do vytvoření inovativních metod, které by určily, vyhodnotily a rozvinuly schopnosti rodičů pečovat o děti s hendikepem. V žádostech o platbu uváděla údajně uskutečněné aktivity, seznam zapojených zaměstnanců spolku či vytvoření diagnostického přístroje. Podle žalobce se však nic toho neodehrálo.
„Klíčové aktivity projektu nebyly realizovány, zaměstnanci nevykonávali konkrétní činnosti pro projekt a projektová dokumentace je fiktivní, neboť pečující osoby, jichž se dokumentace týkala, se nikdy neúčastnily činnosti deklarované v předkládaných žádostech o platbu,“ uvádí obžaloba s tím, že získané peníze skončily v její klinice.
Podmínka, pokuta a zákaz činnosti
Lékařka je obžalovaná z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Ze stejných trestných činů se zodpovídá i její kolega, který vystupoval coby metodik a koordinátor údajných dotačních projektů spolku. Podle státního zástupce vyhotovil falešné žádosti o platbu ke dvěma ze čtyř projektů.
„Státní zástupce navrhuje v případě prokázání viny uložit trest odnětí svobody tří let, podmíněně odložených na zkušební dobu pět let a přiměřenou povinnost obviněné nahradit ve zkušební době podle svých sil způsobenou škodu,“ sdělila redakci Kateřina Eliášová, mluvčí Městského soudu v Praze, jenž se případem začne příští týden zabývat.
Žalobce současně požaduje lékařce zakázat na pět let působit ve společnostech přicházejících do styku s dotacemi a pokutu 350 tisíc korun. Jejímu kolegovi zase navrhuje dva roky podmíněně se zkušební lhůtou tří let, pokutu 180 tisíc a obdobný zákaz podnikání jako u Zipserové.
"Nesouhlasíme s tím, co je v obžalobě uvedené. Považujeme to za smyšlenku," uvedl pro iROZHLAS.cz právní zástupce Zipserové Karel Šindelář. Po kontrole ministerstva práce a sociálních věcí spolek 500 tisíc korun vrátil. Prověrka ze strany resortu proběhla přímo ve spolku v letech 2020 až 2022.
Neférově jednala i klinika
Seznam Zprávy na podzim 2022 poprvé informovaly, že zmíněný spolek lékařky nakládá s dotacemi podezřele. Tehdy ze strany ministerstva práce a sociálních věcí probíhala zmíněná kontrola projektů, které, jak stojí výše, státní zástupce později vyhodnotil coby podvodné. Trestní oznámení podalo samo ministerstvo, stejně poslalo podnět finančnímu úřadu.
Spolek Alkmeon je od září 2022 v konkurzu. Insolvenční návrh na sebe podal sám. Před soudem tvrdil, že má dluhy kvůli zpožděným výplatám dotací. Ve světle obžaloby však byl důvod ten, že peníze proudily do kliniky.
Jen namátkou, spolek dlužil VZP, Vojenské zdravotní pojišťovně a Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra a správě sociálního zabezpečení dohromady 230 tisíc korun. Celkové dluhy po splatnosti činily v době vyhlášení konkurzu přes dva miliony korun.
Podle zdravotních pojišťoven neférově postupovala i samotná Neurorehabilitační klinika Axon. Inkasovala peníze za léčbu dětí od rodičů, služby si současně nechala proplácet právě pojišťovnami. Jak upozornily Seznam Zprávy, Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra tak musela vrátit 116 tisíc korun.