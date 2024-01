Výsledný trest byl skutečně velmi mírný, říká státní zástupce Basík o případu znásilněné dívky

Špičky české justice v současnosti řeší případ, který otřásl experty i všemi ostatními. Týká se dívky, kterou podle rozsudku znásilňoval nevlastní otec. Muže původně soud poslal na tři roky za mříže. Odvolací senát v Brně mu ale trest zmírnil na podmínku. „Zatím to vypadá, že dovolání nebude možné podat,“ řekl pro Radiožurnál Michal Basík z Nejvyššího státního zastupitelství. Rozhovor Praha 10:38 23. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Špičky české justice v současnosti řeší případ, který otřásl experty i všemi ostatními. Týká se dívky, kterou podle rozsudku znásilňoval nevlastní otec (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Jste ředitelem odboru, který by měl na starosti případné dovolání v tomto případu. Už jste ho podali, případně podnikli jste nějaké kroky, které by k tomu směřovaly?

Dovolání v současné době ještě podáno nebylo, protože dovolání je možné podat až v okamžiku, kdy rozhodnutí, které je dovoláním napadeno, je na světě. Rozhodnutí, kterým byl uložen podmíněný trest, v současné době ještě nebylo napsáno, respektive nebylo doručeno státnímu zastupitelství, takže v této fázi musíme vyčkávat na to, až to rozhodnutí bude vyhotoveno.

Co by ono dovolání znamenalo? Může třeba úplně zvrátit výši trestu?

Na začátek musím trochu mírnit očekávání veřejnosti, protože dovolání je striktně vázáno zákonnými dovolacími důvody. A podle informací, které doposud k této kauze máme – mediální informace a rozhodnutí soudu prvého stupně, prostor pro podání dovolání se zatím jeví jako velmi úzký, resp. se zatím jeví, že to dovolání nebude možné podat, protože nebude dán žádný ze zákonných dovolacích důvodů.

Nejvyšší státní zastupitelství se samo z vlastní iniciativy začalo případem zabývat. Proč se tak stalo? Co se vám nezdálo?

V prvé řadě je zřejmé, že tam byl zcela zásadní rozpor v náhledu na přiměřenost trestu mezi soudem prvého stupně a soudem odvolacím. Zároveň bylo zřejmé, že problematika sexuálně motivovaných trestných činů v současné době společensky poměrně rezonuje. A i závažnost informací, které se objevily ve veřejném prostoru, protože se podle popisu mělo jednat o velmi závažnou formu sexuálně motivovaného trestného činu, vůči kterému byl ten výsledný trest skutečně velmi mírný.

Jak je obvyklé, že se do prověřování pustí Nejvyšší státní zastupitelství takto na vlastní pěst?

Takové případy jsou. Jsou jich, řekněme, nižší jednotky během roku. Nicméně takové případy jsou, zejména z nějaké metodické činnosti Nejvyššího státního zastupitelství, ale i z vlastního podnětu. Nicméně je pravdou, že nejtypičtěji jsou dovolání podávána na základě podnětu nižších složek státního zastupitelství.

Dostalo třeba státní zastupitelství i teď nějaké další podněty k podání dovolání od lidí, od veřejnosti?

Evidujeme několik podnětů s tím, že se jedná o podněty ze strany veřejnosti, ze strany osob, které nejsou nijak zainteresovány na tom trestním řízení. Podněty jsou zpravidla velmi obecné. Lidé čerpají rovněž z mediálních informací, takže podněty obsahují jenom velmi obecné informace nebo vyjádření pohoršení či nesouhlasu. Podnět od příslušného státního zastupitelství zatím neevidujeme. To samozřejmě budeme moci vidět až po doručení rozhodnutí.