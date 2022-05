Případ znásilnění pěti dětí: podezřelý se podle kriminalistů přiznal, žádají pro něj vazbu

Pražští kriminalisté obvinili muže, kterého podezírají ze sexuálního zneužití pěti dětí. Informovali o tom v úterý na twitteru. Podezřelý se podle nich k činu přiznal. Chtějí proto podat podnět na jeho vzetí do vazby. Praha 10:35 3. 5. 2022 (Aktualizováno: 10:55 3. 5. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kriminalisté obvinili muže v případu, kdy měl pachatel sexuálně zneužít několik dětí | Zdroj: Policie České republiky

„Kriminalisté muži sdělili obvinění z trestných činů znásilnění, pohlavní zneužití, svádění k pohlavnímu styku a ohrožování výchovy dítěte,“ upřesnili policisté na twitteru.

„Zároveň dnes podají podnět na jeho vzetí do vazby. Muž se v postavení podezřelého k činu přiznal,“ dodali v úterý. V případě odsouzení by mu hrozilo 12 let vězení.

Případ se podle policistů stal koncem března v Sadech Svatopluka Čecha nedaleko stanice metra Jiřího z Poděbrad v Praze 2.

Muže podezřívají, že sexuálně zneužil celkem pět dětí. Nejmladšímu bylo sedm a nestaršímu 11 let, uvedl již dříve policejní mluvčí Jan Daněk.

Podezřelý se podle něj sám přihlásil policii poté, co se viděl v médiích v souvislosti s vyhlášeným pátráním po něm. Policie pátrání zveřejnila o víkendu.