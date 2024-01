Obětí sexuálního násilí bez následků je minimum. Podmínka za znásilnění už mě nešokuje, říká Hrdá

Ministerstvo spravedlnosti prověřuje zmírnění tříletého trestu vězení na podmínku pro muže, který znásilňoval a vydíral svoji nevlastní dceru. Soud to odůvodnil tím, že dotyčný rodinu dál živí, že znásilnění nemělo na oběť velký dopad a že šlo o vybočení z řádného života. „Vybočení z řádného života se neděje několikrát denně,“ říká advokátka Lucie Hrdá, spoluzakladatelka občanského sdružení Bez trestu. Rozhovor Praha 20:55 18. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Advokátka Lucie Hrdá, spoluzakladatelka občanského sdružení Bez trestu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vymyká se tento případ, tedy snížení tříletého trestu na podmínku při prokázaném dlouhodobém znásilňování a vydírání nevlastní dcery, nějak? Je to exces, nebo jste se s podobnými už setkala?

Já jsem se s podobnými setkala. Můžeme se bavit o tom, jaká je míra toho, jestli je to exces, nebo něco, co vybočuje. Ale není to pro mě úplně šokující.

Soudkyně Krajského soudu v Brně Mária Petrovková zmírnění rozsudku zdůvodnila tím, že soud přihlédl k osobním a majetkovým poměrům a že je pachateli možno „poskytnout šanci, aby prokázal, že jednání bylo zcela mimo jeho běžný způsob života a nebude se opakovat“. Dá se to takto hodnotit, když muž podle původního rozsudku nevlastní dceru znásilňoval rok a půl?

Pokud jsem počítala správně, tak ji měl znásilnit minimálně dvěstěkrát, pokud to bylo opravdu několikrát denně nebo minimálně třikrát týdně, abych někomu nekřivdila. Je otázka, co je řádný život a vybočení z něj. Já se domnívám, že vybočení z řádného života by mělo být jednorázové a ne, že bude trvat skoro dva roky a bude vybočovat několikrát denně.

Druhá věc je, že k řešení špatné sociální situace odsouzeného nebo obžalovaného máme sociální dávky. Cesta k tomu, jak se postarat o jeho rodinu, by neměla být, že se mu sníží trest.

Narážíte na to, že partnerka pachatele řekla serveru Novinky.cz, že s mužem zůstává jenom proto, že nemá kam jít?

On to říkal i u odvolacího soudu. Říkal, že měli těžké Vánoce a nedávno se jim rozbilo nějaké vybavení domácnosti. Kdybyste někoho přejel autem a říkal, že to máte těžké, protože se vám rozbil bojler, tak vám asi trest nesníží.

Soudkyně Petrovková také zohlednila znalecký posudek, podle kterého nemělo jednání na mladou ženu zásadní negativní dopad a podle kterého je velká pravděpodobnost, že její obtíže úplně zmizí. Setkáváte se s takovými posudky u obdobných případů?

Setkala jsem se i s tím, že znalec přímo před soudem prohlásil, že oběť extrémně závažného znásilňování s velmi těžkou posttraumatickou stresovou poruchou si za ní může sama, protože chodila na terapie, kde si špatným způsobem oživovala vzpomínky místo toho, aby zapomněla a žila dál.

Skutečně se může stát, že oběti takových činů si dál nenesou žádné zásadní následky?

Asi ano, ale naprosto minimálně. 90 procent všech obětí, u kterých je velké riziko sekundární viktimizace a těžké traumatizace, se kumuluje právě u intimního násilí. Je to nepřekvapivé vzhledem k tomu, jakým způsobem to násilí probíhá a jaké má následky. Samozřejmě někdy může nastat takzvaný posttraumatický růst, kdy to člověka vybičuje k lepším výkonům a podobně. Ale pořádně nemůžeme říkat, že to nejsou následky.

Podle dostupných informací se tato oběť pokusila spáchat sebevraždu. Nemluvila bych o tom, že žádné následky nemá.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) napsal na síti X, že je připraven podat stížnost k Nejvyššímu soudu pro porušení zákona. Jaké má poškozená další možnosti domoci se přísnějšího trestu pro pachatele?

Ona se nemůže ničeho domáhat, to je ten problém. Já už jsem v podobném případě za poškozenou podávala ústavní stížnost a soud mi řekl, že domáhat se může jen pachatel. Ona se může domáhat pouze, co se týče výše újmy a náhrady majetkové škody. Může samozřejmě podat stížnost na soudce nebo podat podnět nejvyššímu státnímu zástupci.

Pokud se skutečně prokáže, že soudkyně porušila zákon, dá se to řešit systémově, aby k podobným věcem nedocházelo? Pomohl by záměr ministerstva spravedlnosti, aby se někteří soudci specializovali právě na sexuální násilí?

Specializace je skvělá a byl to nápad občanského sdružení Bez trestu. Ale není to všechno. To, že se zavede specializace, neznamená, že ve škole to bude vyučovat někdo, kdo je odborník. Mělo by být zavedeno povinné vzdělávání soudců, které by například podmiňovalo kariérní postup nebo jejich odměňování. To je v cizině běžné.