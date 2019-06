Otisky prstů potvrdily, že obviněného ze znásilnění vedli Němci jako ‚osobu s agresivními pohnutkami‘

Litoměřické státní zastupitelství ověřilo totožnost cizince, který je obviněný ze znásilnění nezletilé dívky poblíž Lukavce na severu Čech. Pomohly tomu jeho otisky prstů, které se porovnaly s údaji německých úřadů. Ty muže vedou jako „osobu s agresivními pohnutkami“. Stále však není jasné, z které africké země muž pochází. Podle státní zástupkyně o své národnosti mlží z taktických důvodů. Je ve vazbě, hrozí mu až deset let za mřížemi. Lukavec 6:00 22. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž, který je obviněn ze znásilnění dívky v Lukavci na Litoměřicku. | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ověřili jsme daktyloskopií, že skutečně ta osoba, kterou jsme obvinili a nachází se ve vazbě, je tatáž, která v Německu žádala o azyl,“ řekla na dotaz serveru iROZHLAS.cz šéfka Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích Kateřina Doušová.

Neměl platnou jízdenku, tak ho z vlaku vysadili, říká žalobkyně k cizinci stíhanému za znásilnění Číst článek

Totožnost muže vyšetřovatelé zprvu u německých úřadů ověřovali na základě jeho fotografie. „My jsme potřebovali jednoznačně ztotožnit nejen na základě fotografií, ale také na základě dalších skutečností, že je to opravdu ten muž, který jsme se domnívali, že to je,“ pokračovala okresní státní zástupkyně s tím, že ovšem není jisté, že jde o jeho skutečnou totožnost.

Cizinec je nyní podle Doušové ve Vazební věznici v Litoměřicích. Okresní soud o vzetí do vazby rozhodl ve čtvrtek odpoledne. Soudce Miroslav Kureš to zdůvodnil obavou, že by muž mohl utéct či dále páchat trestnou činnost.

„Je to osoba bez jakéhokoli zázemí, bez dokladů, je to osoba na pohybu, takže pro účely trestního řízení je nezbytné si ji zajistit umístěním ve vazbě,“ řekl. Cizinec proti rozhodnutí soudu podal stížnost, řešit ji bude Krajský soud v Ústí nad Labem.

Stíhaný muž se podle soudce nejdříve vyjadřoval v arabštině, posléze ve francouzštině. Mluvil však pouze v útržcích, s vyšetřovateli nadále nespolupracuje.

Ke znásilnění došlo tento týden, policisté muže zadrželi ihned po činu a zahájili s ním trestní stíhání.

Taktická obhajoba

Není zatím jasné, z jaké africké země muž pochází. Ze čtvrtečního zasedání soudu vyplynulo, že může být z Libye či Mali. Podle okresní státní zástupkyně Doušové ale obviněný muž nyní přidal ještě třetí variantu. „Podle mého názoru mlží, co se týká státu jeho původu. My si to musíme zjistit sami,“ doplnila Doušová.

Trestaný v Německu Mluvčí saského ministerstva vnitra Patricie Vernholdová potvrdila, že muž byl v úterý propuštěn z vězení v Drážďanech. „Muž si odpykal trest v JVA (vězeňském zařízení, pozn. red.) Bautzen a před propuštěním byl přeložen do JVA Drážďany. Odtamtud byl propuštěn v úterý. Jak a jakým způsobem vycestoval do České republiky, nám není známo,“ uvedla pro Radiožurnál. Dodala také, že muž měl povinnost ze země odjet. „Řeč je o občanovi jednoho afrického státu. Tento muž po propuštění z věznice v Drážďanech nebyl vyhoštěn do České republiky. Měl ale povinnost vycestovat. Vzhledem k chybějícím dokumentům ale zatím nemohl být navrácen do své vlasti,“ uvedla.

Soudce Kureš také ve čtvrtek mluvil o tom, že případ je poměrně dobře důkazně podložený. To nyní nepřímo potvrdila také Doušová. „Pokud policejní orgán rozhodne o zahájení trestního stíhání, tak musí mít důvodné skutečnosti, které nasvědčují tomu, že to ten dotyčný udělal,“ pokračovala.

V podobných případech se také pro usvědčení pachatele porovnávají vzorky DNA, jak potvrdila v obecné rovině také státní zástupkyně. Zda budou odebrány i v tomto případě, ale neřekla. „Nemůžu vám tuhle informaci aktuálně podat,“ dodala.

Muž přijel do Česka vlakem z Německa, kde v minulosti neúspěšně žádal o azyl. Litoměřický soudce Kureš k tomu ve čtvrtek řekl, že od té doby se cizinec na území Německa pohyboval v takzvaném režimu strpění pobytu. „To znamená, že ho tam trpí, ale je bez dokladů. Zřejmě ho není kam vyhostit,“ popsal.

Soudce dále řekl, že cizinec je v Německu veden jako „osoba s agresivními pohnutkami“ pro dřívější trestnou činnost. „Není bez zajímavosti, že jen v roce 2018 byl třikrát tamními orgány řešen pro ublížení na zdraví nebo pro násilnou trestnou činnost. V letošním roce má už také jeden záznam a v roce 2017 má záznam pro útok na tamního činitele,“ doplnil.