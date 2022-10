Vražda sousedky, znásilnění matky. Pražského expolicistu poslal soud na 28 let do vězení

Soud ve středu uložil bývalému pražskému policistovi výjimečný trest 28 let vězení. Podle verdiktu zavraždil svou sousedku a založil požár v panelovém domě v Modřanech. Součástí rozsudku je i protidrogové a sexuologické léčení v ústavní formě. Šestatřicetiletý muž totiž znásilnil několik žen, včetně vlastní matky. I vraždu podle znalců spáchal kvůli své deviaci. Verdikt není pravomocný. Praha 13:30 26. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý policista si má odpykat 28 let za vraždu sousedky a za další trestné činy (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obžalovaný tvrdil, že v době skutků byl nepříčetný kvůli pervitinu. Sexuální úchylku popíral.

„O pachatelství pana obžalovaného nebylo sporu. Spornou otázkou zůstávalo, zda se jednání dopustil - když to řeknu lidově - při smyslech, či zda účinek drogy, kterou si předtím aplikoval, měl tak významný vliv na jeho chování,“ shrnul předseda senátu pražského městského soudu Lukáš Slavík. Soud se v tomto ohledu přiklonil k závěrům revizního posudku.

Státní zástupkyně žádala 30 let odnětí svobody, což je v Česku s výjimkou doživotního vězení nejvyšší možný trest. Soud uložil o dva roky méně. „Vzali jsme v úvahu, že pan obžalovaný je prostě nemocným člověkem,“ vysvětlil Slavík.

Útok dvěma noži

Obžalovaný se k vyhlášení verdiktu nenechal eskortovat. Dříve uvedl, že po požití pervitinu trpíval halucinacemi a bludy a počínal si jako robot. Dodal, že si nebyl schopný připustit, že je na pervitinu závislý.

Soudce ale poukázal na to, že muž věděl, do jakých stavů ho droga dostává, a přesto ji zneužíval. „Pokud by si pan obžalovaný pervitin nevzal, nikdy by se něčeho takového nedopustil, pravděpodobně,“ řekl.

Někdejší policista se po propuštění z bezpečnostního sboru živil jako taxikář. Sousedku napadl v květnu 2019, podle obžaloby „v úmyslu zrealizovat své sexuální násilné představy spočívající zejména ve znásilnění ženy a jejím následném podřezání“.

Na šestapadesátiletou ženu zaútočil dvěma noži i dalšími nástroji. Její byt poté zapálil, aby zakryl stopy. Oheň včas zlikvidovali hasiči, z domu při tom evakuovali 81 obyvatel.

Útokem na sousedku vygradovaly mužovy předchozí skutky. Podle pravomocné části rozsudku napadl v roce 2015 ve svém autě ženu, kterou škrtil, mlátil do obličeje a sebral jí kabelku. V roce 2018 pak po sexu zaútočil na prostitutku, zlomil jí nos a rdousil ji.

Znásilnil také svou známou a rovněž svou matku, což je důvod, proč nelze kvůli ochraně obětí uvést mužovo jméno. Matce navíc vyhrožoval smrtí a posílal jí textové zprávy s výrazy „chcípneš“ nebo „chci tě zavraždit“.

Za výše popsané činy si muž už odpykává sedmileté vězení - konkrétně za pokus o těžké ublížení na zdraví, za dvojí znásilnění a za loupež. Nyní ho soud uznal vinným vedle vraždy, obecného ohrožení a porušení domovní svobody také z dalšího znásilnění a vydírání dívky, kterou ve svém autě omámil vánočním cukrovím. Osmadvacetiletý trest je souhrnný za všechny vyjmenované skutky.

Byl příčetný?

„Případ byl neobvyklý, a to zejména odborným sporem jednotlivých znalců, kteří se nedokázali shodnout na řadě faktorů,“ podotkl Slavík. Podle znalců oslovených obžalobou byl muž při napadení sousedky i matky příčetný a pervitin hrál v jeho počínání jen podpůrnou roli.

Opačný názor však zastával posudek bohnické psychiatrické léčebny, podle nějž toxická psychóza u muže vymazala jak ovládací, tak rozpoznávací schopnosti. V takovém případě by bylo možné odsoudit pachatele pouze za opilství.

To také pražský městský soud původně udělal: muži uložil trest v délce 13 let a čtyř měsíců odnětí svobody, což bylo za opilství a další mužovy trestné činy maximum možného. Odvolací soud ale poté označil bohnický posudek za nepřesvědčivý, mužovy nejzávažnější skutky vrátil k novému projednání a nařídil vypracování revizního posudku. Ten dospěl k závěru, že muž je sadomasochistou a že nelze prokázat, že by v době spáchání vraždy trpěl akutní intoxikací, natož toxickou psychózou.

Obžalovaný se před i po napadení sousedky choval zcela racionálně - vytvářel si alibi, na internetu hledal informace k daktyloskopii a požárům a svému známému napsal, že někoho zabil a jak. Lidé, s nimiž po činu hovořil osobně, navíc uvedli, že se jim nejevil jako člověk pod vlivem drog.