Registr má chránit děti před devianty. Jeho vznik ale provázely dohady, spuštění se posouvá o rok

Ministerstvo spravedlnosti po roce dohadů představilo registr, který má ochránit děti před nebezpečnými devianty. Kdo bude v evidenci, nebude smět děti učit, ani je vést na kroužku. Radiožurnál letos informoval, že vznik registru se ale zadrhl a jeho platnost se posunula o rok. Už dříve upozorňoval na mezery v zákonech, kvůli nimž s dětmi pracují i pachatelé odsouzení za zneužívání nezletilých. Původní zpráva Praha 11:01 28. prosince 2023

Ministerstvo spravedlnosti po roce dohadů představilo registr, který má ochránit děti před nebezpečnými devianty (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Na počátku změn, které vedly ke vzniku registru, byl případ muže z Liberce. Ačkoli ho soudy v minulosti dvakrát odsoudily za znásilnění dětí, mohl si založit dětský spolek a při akcích, které pořádal, pak znásilnil dalších sedm malých dětí.

Radiožurnál navíc přinesl sérii reportáží a článků, ve kterých ukázal další podobné případy a také mezery v zákonech, které dovolují, aby s nezletilými mohli pracovat i odsouzení devianti.

Ministerstvo spravedlnosti nejprve namítalo, že současné zákony jsou dostatečné, nakonec ale připustilo, že změna je potřeba. A letos v říjnu politici představili návrh, jak děti ochránit.

„Představili jsme velmi konkrétní opatření, která jednak reagují na nedávné případy, ale jednoznačně chrání děti před takto nebezpečnými osobami,“ řekl v říjnu náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

„Pokud někdo spáchá sexuální trestný čin na dítěti, je potřeba snížit riziko, aby takovou trestnou činnost na dětech opakoval,“ doplnil ho další náměstek Antonín Stanislav.

V praxi to má fungovat tak, že odsouzení nebezpeční sexuální delikventi by byli zapisovaní do zvláštního registru, který politici pracovně nazvali dětský certifikát.

Kdo by byl v registru, nesměl by děti učit, trénovat nebo na ně dohlížet na kroužku či na táboře. A kdo by s nimi pracovat chtěl, musel by předložit „čistý“ dětský certifikát a tím doložit, že v registru není.

Selhání systému

O potřebě chránit děti se začalo mluvit loni v souvislosti se zmíněným případem dvaatřicetiletého muže z Liberce. Založil si dětský spolek Děti ráje železnice, ačkoli byl v minulosti dvakrát odsouzený za znásilnění dětí. Na táboře a při soukromých hlídání, která pořádal, pak znásilnil dalších sedm dětí. Dvěma z nich nebylo ještě ani pět let.

Liberecký soud ho za to letos v dubnu poslal na 13 let za mříže, muž s trestem nesouhlasil a odvolal se. To samé udělala i státní zástupkyně a Vrchní soud v Praze nakonec letos v září trest ještě o dva roky zvýšil.

Jak je možné, že se muž trestaný za zneužívání dětí tak snadno dostal opět k nezletilým? Žádný zákon mu to nezakázal, a liberecká státní zástupkyně Iva Plšková proto před soudem mluvila o selhání systému.

„Fatální selhání systému lze spatřovat především v tom, že obžalovaný s jeho trestněprávní minulostí, odsouzený ve dvou případech za mravnostní trestnou činnost, již v době výkonu ambulantního ochranného léčení zakládá spolek, který se apriori soustředí na činnost s dětmi a to již od čtyř let,“ řekla Radiožurnálu Plšková.

Radiožurnál navíc upozornil, že podobných případů je víc a po konzultacích se soudními znalci, psychiatry, sexuology a soudci ukázal na tři mezery v zákonech, kvůli nimž se k dětem dostávají i lidé trestaní za zneužívání nezletilých.

Mezery v zákonech

Jde třeba o pravidla, podle kterých mohou soudy zakazovat pachatelům činnost a tedy i práci s dětmi. Mohou ho totiž udělat jen v případě, že už s nimi pachatel pracuje. Preventivně, pro případ, že by v budoucnu chtěl, to udělat nelze.

Proto například 22letý muž z Prahy nemohl dostat zákaz činnosti, když mu v roce 2007 dával soud podmínku za pohlavní zneužití nezletilé holčičky.

Vyučený elektrikář se totiž v Praze živil jako kurýr a žádnou oficiální práci s dětmi nevykonával, a proto mu soud neměl co zakázat. Muž kvůli tomu mohl po čase řídit dětský taneční soubor ve Strakonicích a sedmkrát zneužil třináctiletou tanečnici ze souboru.

Další mezera v zákonech je v tom, že když už soud činnost s dětmi zakázat může, tak maximálně na deset let. Jenže například 56letý muž z Plzeňska byl za zneužívání dětí odsouzený třikrát, pokaždé dostával maximální desetiletý zákaz práce s dětmi a pokaždé si k nim po uplynutí zákazu opět našel cestu.

Naposledy jako učitel. Při soukromém doučování zneužil několik svých žaček a soud mu loni v únoru dal opět podmínku a zase i desetiletý zákaz práce s dětmi.

A třetí nedostatek zákonů je v tom, že k založení spolku nikdo nepotřebuje mít čistý trestní rejstřík, byť by to byl spolek, který se věnuje dětem.

Když na to Radiožurnál upozornil, ministerstvo spravedlnosti nejprve reagovalo, že současné zákony jsou dostatečné a není důvod je měnit. Za dostatečnou označilo i maximálně desetiletou dobu zákazu práce s dětmi. Podle Výzkumné služby Evropského parlamentu, na kterou se Radiožurnál obrátil, přitom jedenáct států Evropské unie ukládá i doživotní zákazy.

A žádat bezúhonnost po zakladatelích spolků ministerstvo spravedlnosti také odmítlo.

„Spolek představuje nejrozšířenější právní formu právnické osoby, jejímž prostřednictvím veřejnost realizuje řadu čistě zájmových a neziskových aktivit. Existence takové podmínky by ostatně mohla nedůvodně vylučovat značnou část populace z možnosti vykonávat své aktivity,“ řekl Radiožurnálu mluvčí resortu Michal Pleskot.

Policejní návrh

Jako nedostatečné však zákony vnímala policie. Policejní prezidium přišlo s tím, že navrhne vlastní zákon, aby se „liberecký případ“ už neopakoval. „Budeme navrhovat, aby každý, kdo chce pracovat s dětmi, byl povinen doložit osvědčení, že v minulosti nespáchal mravnostní trestný čin na dítěti,“ přiblížil mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že je ochotno o návrhu Policejního prezidia jednat. Zároveň se ale Radiožurnálu ozvali poslanci z Podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí a sdělili, že také oni uvažují o vydávání osvědčení pro práci s dětmi. „Přiměl nás k tomu ten případ z Liberce,“ řekla předsedkyně podvýboru Taťána Malá z hnutí ANO.

Po několika společných jednáních se policisté rozhodli, že legislativní změnu nechají na politicích. Začala jednání s ministerstvy školství, práce a sociálních věcí nebo zdravotnictví o to, jaké činnosti zahrnuje „práce s dětmi“, a kdo všechno by s nimi tudíž nesměl pracovat.

Začaly vznikat základní obrysy registru sexuálních násilníků a dětského certifikátu. Fungovat měl od 1. ledna 2024.

Jenže letos v dubnu Radiožurnál informoval, že jeho vznik se zadrhl a předsedkyně podvýboru Taťána Malá i mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka už tehdy přiznali, že původní termín se nestihne. Důvodem bylo zdržení kvůli výměně ministra školství i neshody o to, jak konkrétně by měl registr fungovat.

Neshody

Podvýbor v čele s Taťánou Malou prosazoval, aby se pachatelé zapisovali do registru automaticky po pravomocném odsouzení za sexuální násilí na dětech. A aby v registru byli i lidé odsouzení v minulosti, tedy před vznikem registru.

„Jde mi o to, aby byla činnost zakázaná všem pachatelům, kteří kdy ublížili dětem. Přeci není možné zapsat na seznam ty lidi od tohoto okamžiku, ale jiný člověk, který byl odsouzen před patnácti lety, by bez problémů s nimi pracovat mohl? Vždyť to nedává vůbec žádný smysl,“ řekla.

Ministerstvo spravedlnosti s tím ale nesouhlasilo. Náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav namítal, že má-li být zápis do registru novým trestem, musí o něm vždy rozhodovat soud, aby posoudil rizikovost pachatele. A zpětná platnost podle něj „nepřicházela v úvahu“.

„To není trest,“ namítala Malá. „Jedná se o evidenci, o rozšířenou bezúhonnost a kvalifikační předpoklad pro práci s dětmi. Prostě ne každý může dělat všechno a pachatel, který způsobil trestný čin sexuální povahy na dítěti, prostě s nimi nemůže pracovat,“ dodala.

Průlom v jednáních

Letos v říjnu ale přišel průlom. Poslankyně Malá s náměstkem Stanislavem oznámili, že se dohodli. Dětský certifikát nebude fungovat jako nový druh trestu, ale jako doklad bezúhonnosti. To umožní, aby v registru mohli být také pachatelé odsouzení v minulosti. Zapisovat se do něj budou automaticky v případě závažných činů, jako je například znásilnění, o méně závažných případech bude o zápisu rozhodovat soud.

Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka zdůrazňuje, že registr bude neveřejný a vyžádat si výpis v podobě dětského certifikátu bude smět jen ten, koho se týká. Nikdo si tedy nebude moct vylustrovat třeba souseda. V certifikátu bude navíc pouze oznámení, jestli dotyčný může pracovat s dětmi, nebo ne. Co konkrétně provedl, v něm nebude.

Dětský certifikát by podle poslankyně Malé měli povinně předkládat třeba učitelé při nástupu do školy tak, jak už dnes předkládají výpis z rejstříku trestů. V případě vedoucích na táborech nebo na kroužcích bude podle ní záležet na tom, kdo je pořádá.

„Pokud bude organizátorem škola, obec nebo město, měli by to podle mého názoru mít také povinně. A pakliže to budou privátní osoby, tak dobrovolně,“ říká Malá. Je ale přesvědčená, že spolehlivé soukromé instituce a spolky budou podle ní samy chtít dokládat bezúhonnost svých zaměstnanců, aby podpořili svou prestiž.

Navíc, pokud se třeba táborový vedoucí bude zdráhat svůj certifikát ukázat, bude to podle Malé pro rodiče signál, aby své dítě poslali raději jinam. „Když někdo zneužije dítě, ví, že ten záznam má a pravděpodobně ani nebude o práci s dětmi usilovat, to by byl blázen,“ dodala poslankyně Malá. Dětský certifikát tudíž podle ní bude mít hlavně preventivní smysl.

Nový termín, odkdy by měl registr a dětský certifikát začít fungovat, je 1. ledna 2025. Poslankyně Malá ujišťuje, že tentokrát se to stihne.

Policie eviduje každý rok kolem třiceti případů, kdy dítě pohlavně zneužije někdo, kdo ho měl učit, vychovávat nebo na něj dohlížet na kroužku nebo na táboře. Loni těchto případů výrazně přibylo, bylo jich 82 a letos za první pololetí policie eviduje 38. Co stojí za tímto nárůstem, není úplně jasné. Podle mluvčího Policejního prezidia Ondřeje Moravčíka je to ale možná proto, že se oběti prostě jen častěji svěřují. Některé případy jsou navíc propojené. Radiožurnál letos v září upozornil na skupinu lidí, kteří zneužívali děti. Využívali k tomu dětské kroužky, které pořádali, a ještě si na sociální síti vyměňovali zkušenosti a rady, jak se k dětem dostávat. Jsou z různých koutů Česka, třeba z jižních Čech nebo Ostravy. „Probíhající trestní řízení ukázala, že existuje metodologická propojenost mezi pachateli v různých krajích. Ta spočívá především ve vyměňování poznatků a doporučeních a také ve stejném modu operandi. Tedy zneužívání zájmových či volnočasových aktivit pro děti a mládež k páchání mravnostní trestné činnosti,“ řekl Moravčík.