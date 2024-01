Znásilňoval a vydíral nevlastní dceru, od soudu odešel s podmínkou. Žena se pokusila o sebevraždu

Krajský soud v Brně minulý týden zmírnil tříletý trest vězení na podmínku v případu znásilňování a vydírání nezletilé dívky. Odůvodnil to tím, že muž, který byl nevlastním otcem oběti, rodinu dál živí a že znásilnění nemělo na oběť velký dopad. Pár dní po kontroverzním výroku se žena pokusila o sebevraždu. „Se sebepoškozováním jsem problémy měla už předtím, ale co se dělo v poslední době, všechno jen prohloubilo,“ řekla Seznam Zprávám. Brno 11:07 18. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž znásilňoval nevlastní dceru. Pokusila se o sebevraždu | Zdroj: Shutterstock

V rodinném domě nebo na různých místech v lese muž svou nevlastní dceru nutil až pětkrát týdně k souloži a orálnímu sexu, přestože s tím nesouhlasila a nebyla ani plnoletá. Pokračoval i poté, co dosáhla 18 let.

V Bohnicích se mezi lékaři říkalo, že Cimický zneužívá pacientky, vypověděla sexuoložka před soudem Číst článek

„Soudci napsali, že to bylo několikrát týdně. Ale on někdy přišel i třikrát za den,“ popsala serveru Seznam Zprávy mladá žena. Z jednotky intenzivní péče ji ve středu převezli na psychiatrii. Pokusila o sebevraždu, podle svých slov už potřetí.

Promluvit se rozhodla, protože se nechce smířit s „vyšuměním“ případu. Podle teď už pravomocného rozsudku muž dospívající dívku, která je dcerou jeho stávající partnerky, vydíral jejími intimními fotkami a videem. Hrozil, že pokud s ním nebude mít sex dál, zveřejní je. Muž se k tomu přiznal.

Negativní následky

Původně dostal u vyškovského okresního soudu tři roky vězení. Jenomže se odvolal a žádal podmínku, krajský soud mu vyhověl. Přihlédl k tomu, že muž dál žije s matkou oběti a se třemi dalšími dětmi, které živí.

Státní zástupkyně nesouhlasí s čtyřmi roky odnětí svobody pro sbormistra, který deset let zneužíval děti Číst článek

Soudkyně Mária Petrovková při vyhlašování rozsudku uvedla, že věří v mužovu nápravu a že znásilnění nemělo na dívku, která se už od rodiny odstěhovala, podle znalců velký dopad.

„Je to strašné. Nesu si v sobě negativní myšlenky, sebenenávist a on řekne, že to na mně nezanechalo žádné špatné následky? Když si uvědomím, že jsem znovu hospitalizovaná…“ řekla novinářům žena.

Ani ne týden po verdiktu se předávkovala léky a skončila na brněnské jednotce intenzivní péče.

„Je to hrozně nefér. Mám zájem, aby se to nějak vyřešilo. Aby tohle nebyla konečná,“ doufá. Rozhodnutí může zvrátit pouze Nejvyšší státní zastupitelství a to dovoláním k Nejvyššímu soudu.

Ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek na sociální síti X uvedlo, že případ prověřuje.

Ministerstvo od počátku, kdy jsme o případu dozvěděli (11. 1. 2024), ex offo případ prověřuje. Využíváme k tomu všech našich kompetencí, zejména v rámci dohledu nad soudy. Jakmile bude případ prošetřen bude možné zvážit další postup ve věci.https://t.co/bQ1gpWi1Sb — Ministerstvo spravedlnosti ČR (@SpravedlnostCZ) January 18, 2024

Problém nízkých trestů

Některé neziskové organizace dlouhodobě upozorňují na nízké tresty v případech znásilnění. A u dětí je podle poslední analýzy brněnských socioložek až půlka trestů pod dolní polovinou sazby.

Podle spolku Bez trestu, který se sexualizovanému násilí věnuje, tak končí polovina případů.

Tématu se věnovala také například dvojice socioložek z Masarykovy univerzity v Brně. Loni zveřejnily výsledky analýzy, podle které až polovina pachatelů znásilnění dětí dostává tresty pod dolní hranicí trestní sazby. Hrozí jim pět až 12 let, ale reálně jim soudy vyměřují od tří do osmi let. Přičemž tříletý trest může být podmíněný.