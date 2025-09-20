Žně v Pardubickém kraji dopadly lépe než loni. Cena obilí je ale pro zemědělce ‚studenou sprchou‘
Žně v Pardubickém kraji dopadly výrazně lépe než loni, a to i přes velké výkyvy počasí. Zemědělci ale příliš spokojení nejsou. Podle pardubické agrární komory musí obilí prodávat za nízké ceny. V některých případech se jim osít pole vůbec nevyplatí a často na vypěstovaných plodinách nic nevydělají.
Výnosy ve výši skoro sedmi tun obilí na hektar jsou vyšší, než čeští zemědělci na začátku léta čekali. Čísla jsou dokonce lepší i u řepky, která ustála jarní mrazy. „Jsou to výnosy velmi dobré, jsou vyšší než český průměr,“ pochvaluje si letošní žně Leoš Říha z Regionální agrární komory Pardubického kraje.
00:00 / 00:00
Žně v Pardubickém kraji dopadly výrazně lépe než loni. Zemědělci ale příliš spokojení nejsou
Výkupní ceny jsou však podle něj studenou sprchou. „Jistou logiku to má – když je toho hodně, tak jsou ceny nižší. Problém je, že ceny jsou nižší, než byly například před začátkem války na Ukrajině nebo než byly v roce 2019,“ vysvětluje Říha.
„Když si do toho vezmeme, že inflace byla od té doby přes 30 procent a že se mohutně týkala i zemědělství, tak je to problém. V současné době v zemědělství ta rostlinka nevychází,“ dodává.
Mléko a hovězí jako záchrana
Velká pardubická odstartuje kvůli stínu na taxisu o 30 minut dřív. Změnu ocenil i loňský vítěz Faltejsek
Číst článek
Po několika letech se tak obrací trend, kdy větší zátěží pro jednotlivé podniky byla živočišná výroba. Hovězí a mléko teď ale některé podniky drží nad vodou – třeba Zemědělské družstvo ve Sloupnici.
„Měli bychom poměrně velký problém, protože ceny komodit jsou dnes pod výrobními náklady. Rostlinné komodity pak sice třeba prodáte na víc šarží, ale je to v podstatě jednorázová záležitost. Zatímco produkce mléka poskytuje pravidelný měsíční příjem,“ popisuje předseda družstva Jaroslav Vaňous.
Jako příklad svého tvrzení uvádí řepku. „Náklad na tunu vypěstované řepky jsme měli nějakých 14 200 korun. Prodejní cena za tunu pak byla někde mezi 12 000 a 12 500 korun.“
I to je jeden z důvodů, proč se podle pardubické agrární komory osevní plocha řepky v Česku postupně snižuje.