V Česku je letos výjimečně čistý vzduch. Může za to teplá zima, deštivé a větrné počasí i nouzový stav

Letos zatím v Česku dýcháme výjimečně čistý vzduch. Ukazuje to analýza Českého hydrometeorologického ústavu. Pročistit vzduch pomohl nejen nouzový stav kvůli koronaviru, ale hlavně počasí. To pozitivně ovlivnilo kvalitu ovzduší i minulý rok. Ještě letos se ale může situace změnit, stačí když do konce roku přijdou mrazivé dny.

