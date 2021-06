Klimatický plán Prahy počítá i se zavedením mýta. Krnáčová projekt označila za fantasmagorii

Snížení emisí oxidu uhličitého o čtyřicet procent, desítky opatření podporujících oblast životního prostředí, ale také výdaje ve výši přes 200 miliard korun. Tak ve zkratce vypadá nový Klimatický plán hlavního města Prahy, který zmiňuje i zavedení mýta pro vjezd do centra města. Poslechněte si diskuzi hostů Českého rozhlasu Plus. Praha 18:53 10. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopravní situace na Praze 6 (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je prostě potřeba vytvořit objízdnou trasu, v tomto případě nadřazený dopravní skelet, konkrétně vnější okruh a dobudování vnitřního okruhu,“ říká Tomáš Portlík (ODS), starosta Prahy 9.

Dokument, který koncem května schválili pražští zastupitelé, navrhuje, jak může hlavní město dosáhnout uhlíkové neutrality, a reagovat tak na klimatickou změnu.

„Město bude využívat moderní zdroje energie, bude energeticky efektivní, bude optimálně využívat veřejnou dopravu a bude mít dobře zvládnutý odpadový management. Nebude tvořit zbytečný odpad,“ přibližuje vizi Petra Kolínská (Zelení), bývalá náměstkyně pražské primátorky, která dnes působí v organizaci Zelený kruh.

„A ten, který vytvoří, bude dobře využit. Bude to město, kde čistírna odpadních vod bude zásobovat teplem novou čtvrť v Bubnech-Zátorech, a bude to město, které bude moci svým občanům garantovat dostupné ceny energie,“ dodává Kolínská.

Cílem má být především omezení emisí tak, aby město nabídlo svým obyvatelům čistší vzduch.

„Vysadí se do ulic více stromů, to znamená, že ulice budou chladnější, bude tam vlhčí klima – příjemnější pro pobyt.“ Ladislava Fialka Sobková

„Plán počítá s tím, že město bude omezovat individuální automobilovou dopravu, protože ta je výrazným emitentem jak oxidu uhličitého, tak jiných látek, které škodí lidskému zdraví. Takže ano, aut by v roce 2030 mělo být v Praze méně, než jich je dnes,“ dodává Kolínská.

Naopak podpory by se měli dočkat chodci. „Vysadí se do ulic více stromů, to znamená, že ulice budou chladnější, bude tam vlhčí klima – příjemnější pro pobyt. To je důležité pro pěší pohyb,“ plánuje architektka Ladislava Fialka Sobková.

„Dále se počítá i s tím, že se vybuduje vodní infrastruktura a bude se lépe hospodařit s vodou. Ta je – jak vyplývá z ostatních výzkumů – velkým atraktorem pro pěší pohyb,“ doplňuje.

Fantasmagorie, kritizuje Krnáčová

Plán v této schválené podobě má ale i své odpůrce. Mezi ně se řadí například bývalá primátorka hlavního města Adriana Krnáčová:

„Je to v kategorii fantasmagorie. Nemám nic proti tomu, aby Praha byla zelenější a zdravější. Ale diskutovat o 230 miliardách na to, že je tady nějaký projekt na 230 stránek, který nemá konkrétní výstupy, to si myslím, že je úplná ztráta času. V příštím roce máme komunální volby. S největší pravděpodobností se na tento dokument šťastně zapomene jako na všechny ostatní strategické dokumenty, které kdy byly schválené Prahou.“

A výtky má i opozice v čele s ODS.

„My tomuto plánu vyčítáme, že je příliš rozplizlý, řeknu-li to trošku hanlivě. A je málo konkrétní. Myslím, že tam jsou dobré projekty, ať se to týká veřejného prostoru, práce s veřejným prostorem, s retencí, s vodou – dělají se nově meandry, to jsou prostě věci, které jsou smysluplné. Ale plán za 236 miliard, to se mi spíš zdá jako laciné PR,“ hodnotí dokument starosta Prahy 9 Portlík.

Vadí mu i to, že není jasné, kde na jednotlivá opatření chtějí zastupitelé vzít peníze.

„Je to nereálné, protože dnes ten předkladatel ani sám neví, kolik peněz se bude financovat z evropských fondů, kolik se bude financovat z takzvaných emisních povolenek. A na tyto peníze klimatický plán spoléhá. To znamená, že zhruba 90 procent financování tvoří zdroje, o kterých vůbec nevíme, jakým způsobem budou poskytnuty,“ kritizuje Portlík.

S tím ale zásadně nesouhlasí Kolínská: „Padlo tady, že tam nejsou konkrétní opatření. Je tam přes sto konkrétních opatření. Dokonce každé to opatření má svou vlastní stránku. Proto to má těch 230 stran. Každé jednotlivé opatření je tam rozepsáno, kdo za něj zodpovídá, jaké jsou odhadované náklady.“

Ani peníze by přitom neměly být problémem. „Ty výdaje hlavního města Prahy nejsou 230 miliard, ale 32 miliardy za deset let. Zbytek peněz jsou peníze, které Praha bude moct díky tomu dokumentu čerpat z mezinárodních zdrojů nebo z národních fondů,“ upřesňuje Kolínská.

Hosté Petra Dudka jsou: Adriana Krnáčová, bývalá primátorka Prahy

Petra Kolínská (Zelení), Zelený kruh, bývalá náměstkyně pražské primátorky

Ladislava Fialka Sobková, architekta

Tomáš Portlík (ODS), starosta Prahy 9

Jedno auto v Praze na člověka a půl

Jedním z konkrétních opatření, které dokument zmiňuje, je zavedení mýta pro vjezd do centra města.

„Já bych tu pražskou otázku zasadila do kontextu jiných evropských měst. Praha dlouhodobě drží rekord v počtu aut na počet obyvatel. V Berlíně nebo ve Vídni je ten poměr jedno auto na tři lidi. Tady v Praze máme jedno auto na člověka a půl,“ konstatuje Kolínská.

S omezením vjezdu do centra města souhlasí i opozice. Ale má podmínku – musí být dobudovaná alternativa.

„Je prostě potřeba vytvořit objízdnou trasu – v tomto případě nadřazený dopravní skelet, konkrétně vnější okruh a dobudování vnitřního okruhu,“ říká Portlík.

„Ty věci prostě mají jít ruku v ruce. Jinak pomůžete centru na úkor toho, že vlastně části, které jsou okolo centra bez možnosti objízdných tras, budou trpět. Jinými slovy – ten problém z jedné lokality Prahy přesunete do druhé. To je věc, která nedává smysl,“ dodává.

„Cílem mýtného není, aby člověk neprojížděl kolem hlavního nádraží autem. Cílem mýtného systému je, aby nechal auto doma,“ oponuje Kolínská.

„Cílem mýtného systému je, aby člověk nechal auto doma. A zavést do praxe princip, že znečišťovatel platí. “ Petra Kolínská

„A také je cílem zavést do praxe princip, že znečišťovatel platí. To znamená ve městě ten, kdo emituje částice, které tam nechceme, protože je nechceme dýchat, tak zkrátka platí. A ten, kdo využívá šetrné formy přepravy, tak je naopak dotován. Příjem z toho mýtného má také pomoci financovat rozvoj kvalitní, rychlé, bezpečné a čisté veřejné dopravy,“ slibuje si od zavedení mýta Petra Kolínská ze Strany zelených.

Poslechněte si celou debatu v audiu.