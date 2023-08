Muž zneužil několik chlapců. Soud mu udělil podmínku a dovolil mu dál pracovat s dětmi

Krajský soud v Brně čtyřiatřicetiletému muži, který mezi lety 2018 až 2021 pohlavně zneužil a znásilnil nezletilé chlapce, uložil tříletý trest s podmíněným odkladem na pět let. Souhlasil tím s navrženou dohodou o vině a trestu mezi státním zástupcem a obhájcem obviněného. Brno 22:14 24. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poprvé se muž činu dopustil v roce 2018, kdy jako vedoucí letního tábora v Rokytnici nad Rokytnou na Třebíčsku zneužil dvanáctiletého chlapce. V dalších třech letech zneužil v Břeclavi pět chlapců ve věku od deseti do 14 let (ilustrační foto) | Foto: Shlomaster | Zdroj: Pixabay License | CC BY 1.0,©

Muž se ke skutku přiznal a projevil lítost. Musí podstoupit ambulantní sexuologickou léčbu. Pětiletá zkušební doba je dostatečně dlouhá na to, aby, pokud ji zvládne, bylo možné říct, že se napravil, řekl předseda senátu Roman Kafka.

Poprvé se muž činu dopustil v roce 2018, kdy jako vedoucí letního tábora v Rokytnici nad Rokytnou na Třebíčsku zneužil dvanáctiletého chlapce. V dalších třech letech zneužil v Břeclavi pět chlapců ve věku od deseti do 14 let.

V chatě v zahrádkářské kolonii několikrát využil toho, že spí, a s úmyslem vlastního uspokojení je osahával na genitáliích ve snaze docílit ejakulace poškozených.

„Byla to obrovská chyba, největší v mém životě. Udělám vše pro to, aby se to již nikdy neopakovalo,“ řekl u soudu muž. Dodal, že již před zahájením soudního líčení dobrovolně začal v Praze s ambulantní sexuologickou léčbou, kterou mu nyní rovněž nařídil soud. Také uvedl, že ani v budoucnu nebude pracovat s mládeží, což ale dohoda o vině a trestu neřešila.

Státní zástupce Marek Vagai dohodu odůvodnil osobností obviněného, jeho zmenšenou příčetností a také tím, že se léčí. „Dosud nebyl trestán, projevil opravdovou lítost, doznal se a od začátku spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení. Zákaz práce s dětmi nedostal, protože sám od ní dobrovolně upustil,“ řekl. Doplnil, že muž se také omluvil a poškozeným uhradil odškodné ve výši od 20 000 do 35 000 korun.

Podle soudu je navrhovaný trest vyplývající z dohody velice mírný. „Zvažovali jsme, zda takovou dohodu schválit, či nikoliv. Máme zde sedm skutků, šest poškozených mladých chlapců. Jednání tohoto typu je společensky vysoce škodlivé. Nicméně je zřejmé, že obviněný dosud žil řádně a tohle bylo excesem. Sám se doznal, projevil lítost ve smyslu lidského významu slova, zaslal osobní omluvu. I přesto, že se soudu trest jeví jako velmi mírný, chápe důvody k uzavření dohody a akceptuje ji,“ řekl Kafka.