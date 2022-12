V příštím roce by mohl fungovat registr sexuálních delikventů. Má jim zabránit v práci s dětmi

Radiožurnál letos upozornil na případy zneužívání dětí lidmi, kteří na ně měli dohlížet na kroužcích nebo táborech. A odhalil tři mezery v zákonech, kvůli kterým se k dětem dostávali trestaní sexuální delikventi.

Mimořádný byl případ muže z Liberce, který byl dvakrát odsouzen za znásilnění dětí. Přesto mohl pořádat dětské tábory a na nich letos v únoru znásilnil dalších sedm dětí.

Ministerstvo spravedlnosti proto začalo chystat registr sexuálních delikventů, který má nebezpečným pachatelům zabránit pracovat s dětmi. Fungovat by mohl na konci příštího roku. Praha 10:45 28. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Součástí chystaného návrhu je i osvědčení nazvané dětský certifikát, kterým by lidé pracující s dětmi dokládali, že v registru nejsou (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Bylo 30. března, když se na liberecké policisty obrátila matka malé holčičky, která byla měsíc před tím na jarním táboře. Matka vylíčila, že muž, které tábor vedl, dívenku sexuálně zneužil.

Dva dny na to kriminalisté muže zatkli a obvinili ze znásilnění. Postupně přibývala další obvinění a nyní kriminalisté muže viní z toho, že znásilnil sedm dětí. Nejmladším nebylo ještě ani pět let.

Stát chystá registr sexuálních delikventů. Kdo bude v evidenci, nesmí pracovat s dětmi Číst článek

Právě tento případ nejspíš změní zákony. Muž byl totiž už v minulosti odsouzen za znásilnění jiných dvou dětí. Přesto mu nic nebránilo v tom, aby si založil dětský spolek Děti ráje železnice a pořádal tábory a soukromá hlídání dětí. V reakci na tento případ politici začali vymýšlet, jak nebezpečným pachatelům zabránit v kontaktech s dětmi.

Radiožurnál v listopadu popsal návrh, se kterým přišlo ministerstvo spravedlnosti. „Nový druh ochranného opatření by spočíval v zápisu do evidence rizikových nebezpečných pachatelů pro činnosti s dětmi, pokud by s osobou pachatele bylo spojeno zvýšené riziko, že se v budoucnu dopustí na dětech trestné činnosti obdobného charakteru,“ řekl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

„Důsledkem zápisu do této evidence by měla být nemožnost vykonávat činnosti zaměřené primárně na děti nebo předpokládající trvalejší práci s dětmi,“ dodal.

Registr v praxi

Podle plánu ministerstva spravedlnosti by to v praxi vypadalo tak, že by soudy při trestání sexuálních delikventů rozhodovaly i o tom, jestli je pachatel nebezpečný i pro další dětí, nebo zda šlo jen o ojedinělý incident. A pokud by soud na základě znaleckých posudků dospěl k názoru, že dotyčný představuje riziko, nechal by ho zapsat do registru.

Policie řeší desítky případů zneužívání dětí ročně. Založit dětský spolek mohou i trestaní pedofilové Číst článek

Otázkou je na jak dlouho. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka očekává, že se o tom ještě bude jednat. Podle oslovených odborníků by zákaz měl být dlouhodobý. A třeba soudní znalec v oboru psychiatrie a sexuologie František Čihák je přesvědčen, že soudy by měly mít možnost udělit i trvalý zákaz.

„Spousta pedofilů se zalíbením děti pozoruje a hraje si s nimi a nikdy nepřekročí hranici toho povoleného. Takže když to už někdo udělá, tak zákaz činnosti s dětmi by měl mít na doživotí,“ míní bývalý soudní znalec v oboru psychiatrie a sexuologie František Čihák, jenž psal posudky na pachatele i oběti.

Certifikát jako prevence

Součástí návrhu je i osvědčení nazvané dětský certifikát, kterým by lidé dokládali, že mohou pracovat s děrmi. Registr by nebyl veřejný a jeho výpis by si mohli vyžádat jen ti, kterých by se týkal. Nikdo by si proto nemohl vylustrovat třeba souseda.

Soud poslal Ústečana z dokumentu V síti na dva roky do vězení. Rozsudek je pravomocný Číst článek

Nicméně například rodiče nebo pořadatelé tábora by mohli požádat třeba instruktora, aby jim svůj certifikát ukázal. Ten by sice neměl ze zákona povinnost jim vyhovět, přesto by to podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky fungovalo jako prevence.

„Pokud pořadateli tábora odmítne instruktor doložit, že není zapsán v tomto registru, je to pro pořadatele tábora signál, že je v jeho zájmu, aby za instruktora vzal někoho jiného,“ říká Řepka.

„Liberecký případ“ je svým rozsahem mimořádný, případů delikventů, kteří navzdory svému odsouzení mohli pracovat s dětmi a zneužili další, je ale víc. Radiožurnál během roku zmapoval několik případů, na kterých se ukázaly mezery v zákonech.

Mezery v zákonech

Jde například o případ muže ze Strakonic, který zneužil nezletilou holčičku a po pár letech se stal vedoucím tanečního souboru a zneužil další. Soud mu nezakázal s dětmi pracovat, protože to může udělat jen v případě, že s nimi pachatel už pracuje. Preventivně to udělat nemůže.

Právě to považuje prezident Soudcovské unie Libor Vávra za mezeru v zákoně. „Podle mě se zákaz činnosti zbytečně váže na to, že toho nebezpečného jednání se člověk musí dopustit právě při té činnosti. Zejména u těch případů, kde se jedná o ochranu zranitelných obětí, by zákon skutečně mohl být pružnější,“ řekl.

Kvůli pandemii narůstá násilí v rodině, upozorňuje Mezinárodní den prevence týrání a zneužívání dětí Číst článek

Další nedokonalost v legislativě se ukázala v případu padesátiletého muže z Plzeňska, který byl třikrát odsouzen za zneužívání dětí, třikrát mu soud zakázal na deset let s dětmi pracovat a on si po uplynutí zákazů pokaždé našel novou cestu k dětem. Naposledy jako učitel zneužil žákyně doma při soukromém doučování. Delší zákaz než desetiletý mu soud uložit nemohl. Zákon to nedovoluje.

Třetí mezera v zákoně se projevila ve zmíněném případu muže z Liberce. Když zakládal dětský spolek a pořádal tábory, nemusel mít čistý trestní rejstřík. Nikdo ho po něm nechtěl. Dokonce ani vedoucí na táborech nemusí nikomu dokládat, že v minulosti nezneužil dítě.

Tyto mezery by mohl zalátat registr sexuálních delikventů. Zatím není jasné, kdy by mohl začít fungovat. Ministerstvo spravedlnosti chce do poloviny roku 2023 předložit již hotový návrh zákona. A předsedkyně podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Taťána Malá z hnutí ANO řekla, že pokud legislativní proces půjde hladce, registr by mohl být spuštěn do konce roku 2023.