Obavy z další vlny koronavirové pandemie. Znojemské historické vinobraní nebude ani letos

Je to definitivní konec letošního vinobraní? Takového, jako ho lidé znali před dvěma lety, určitě ano. Rozhodli o tom tento týden radní města spolu s pořadateli.

Tím největším problémem je pro organizátory zařídit a kontrolovat sektory a počet lidí v nich. Na historické vinobraní se totiž dá přijít z několika různých ulic a logisticky by to bylo pro Znojemskou besedu, která akci organizuje, velmi složité. Vinobraní není někde za městem na poli, ale v samém centru Znojma, kde bydlí i stovky místních. Ti by kvůli dodržení protiepidemických pravidel byli ze strany pořadatelů také zřejmě omezeni, což beseda podle svých slov rozhodně nechtěla.

Vinobraní nebylo ani v loňském roce, nahradily ho takzvané Vinařské t(r)ipy. Lidé mohli objíždět jednotlivé vinaře ve více než deseti obcích na Znojemsku. Podobná alternativa zatím není oficiálně potvrzená. Na náhradním programu ale Znojemská beseda pracuje. Chystá obdobný program, který chce rozšířit na co nejvíc vinařských spolků a obcí, aby se zájemci o burčák a vína rozprostřeli po celém regionu. Pořadatelé chystají podrobnosti zveřejnit na konci července.

Na letošní Znojemské historické vinobraní už vstupenky v prodeji byly. Co s nimi lidé můžou dělat? Mají dvě možnosti jako u většiny kulturních akcí. Jejich platnost přechází do dalšího roku. Tedy platí na vinobraní v roce 2022. Pokud by o vinobraní v příštím roce už zájem neměli, můžou lístky vrátit do 30. září. Podrobnosti k vrácení nebo platnosti vstupenek dostanou jejich držitelé e-mailem.