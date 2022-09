‚Leguánovi zatopit musíme, jinak je mrtvý.‘ Jihlavská zoo řeší ceny energií, zatím zdražila vstupenky

Vysoké ceny energií zasáhly také zoologické zahrady. Také ty teď hledají cesty, jak ušetřit. Jenže na vytápění pavilonů sáhnout nemohou, vysvětluje ředitel jihlavské zoo Jan Vašák: „Lidé mě za to určitě budou moc rádi, ale jsem schopný přestat topit nebo temperovat šatny. Jsem schopný řadu věcí osekat. Ale leguána, toho neošulím. Tomu když vypnu topení, tak je mrtvý.“ Jihlava 20:01 28. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Leguán kuánský | Foto: Rajské ostrovy ZOO Děčín

V pavilonech některých zvířat by jihlavská zoo mohla topit méně, ale ne o moc, obává se ředitel Vašák.

„Máme tu vyzkoušeno u želv a krokodýlů, kterým vytápíme vodu na 27 nebo 28 stupňů. Tam když snížíme teplotu o stupeň o dva, tak prostě ztuhnou, nechtějí žrát. U některých druhů by to bylo fatální,“ potvrzuje chovatelka jihlavské zahrady Lubomíra Ševčíková.

Podle Vašáka teď zahrada platí asi sedm milionů korun ročně za energie. Je to dvakrát tolik co v minulých letech. Pokrýt zvýšené náklady se jí zatím daří, byť za cenu zdražení vstupného.

„Ten dvojnásobek zatím zvládáme pokrýt. Když si vezmete, že máme o 20 korun vyšší vstupné, návštěvnost je 300 tisíc lidí. Takže těch 20 korun navíc, to je, když to počítám dobře, šest milionů korun navíc. To je částka, která nám pokryje zdražení energií,“ počítá Vašák.

Zároveň se vedení zoo snaží postupně investovat do úpravy budov tak, aby byly lépe izolované a více zadržovaly teplo.

„Řada budov měla špatné izolační vlastnosti. A to neuděláte ze dne na den. Zateplili jsme třeba šelminec, aby tam tolik neutíkalo teplo,“ shrnuje Vašák.

Peníze pro případnou pomoc příspěvkovým organizacím už vyčlenil jihlavský magistrát, Vašák ale zatím nepředpokládá, že by zahrada musela žádat o podporu.

„Uvidíme, jestli ta situace bude natolik dramatické, že lidé začnou výrazně šetřit. To bychom měli problém, kdyby k nám přestali chodit. Ale uvidíme a budeme to řešit, jak to přijde,“ plánuje Vašák.

S jihlavským magistrátem chce ale zoo probrat něco jiného: zda zahradu nezařadit mezi takzvanou kritickou infrastrukturu. Případné dlouhodobější výpadky nebo omezení energií si totiž kvůli tropickým druhům nemůže dovolit.