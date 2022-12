Ředitel Zoo Praha: Pokud bychom nepostavili expozici Arktida, museli bychom se ledních medvědů vzdát

Ředitel Zoo Praha převzal nedávno mongolský Řád Polární hvězdy. „Bylo to velké překvapení a velká pocta. Je to nejvyšší vyznamenání, které může cizinec v Mongolsku dostat,“ reaguje Miroslav Bobek. O transportech koní Převalského do Mongolska, o novém pavilonu goril nebo o plánované expozici pro lední medvědy mluvil v pořadu K věci. Praha 23:52 9. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

Událostí letošního podzimu se v pražské zoo stalo otevření nového pavilonu goril, který nese název Rezervace Dja. Uvidíte zde samice Kijivu, Shindu, Kambu, malého samečka Ajabu a nováčky – stříbrohřbetého samce Kisumu a samici Duni, dceru slavné Moji.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s ředitelem Zoo Praha Miroslavem Bobkem

„Doufejme, že časem se ten počet rozroste, protože tam máme povolení k rozmnožování goril,“ vysvětluje Miroslav Bobek. Samec Richard a jeho dva synové Kiburi a Nuru zůstali v původním pavilonu. Richardova linie je v chovu zastoupena natolik, že už nesmí mít mláďata.

„Richard se vyhnul ohromnému traumatu ze stěhování. On je nesmírně konzervativní. Stačí udělat čáru na podlaze a on by z toho byl týden rozhozený. Takže si představte, co by s ním udělalo stěhování. Myslím, že teď už je ta situace v obou skupinách naprosto stabilní.“

Expozice Arktida

Dalším zásadním projektem bude pro Zoo Praha expozice Arktida. Svůj domov v ní najdou především lední medvědi, jejich stávající pavilon pochází z 30. let a už rozhodně není vyhovující.

„Pokud bychom nepostavili Arktidu, tak bychom se museli ledních medvědů vzdát. Je to teď ve fázi stavebního povolení a přípravy projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Čili už se opravdu blížíme k tomu, že třeba za rok by se mohlo začít stavět, pokud nové vedení města potvrdí, že tento objekt bude financovat.“

Miroslav Bobek pozval návštěvníky do Zoo Praha i během vánočních svátků. „Kromě všech možných obvyklých programů, komentovaných krmení apod., jsme se rozhodli, že na Štědrý den a oba svátky vánoční budou mít děti vstupné za korunu. Čili chceme takto vyjít vstříc v té těžké době rodinám, aby pro ně byla návštěva zoo finančně snazší.“

Proč teď nejsou v pražské zoo koně Převalského? Bude součástí nových expozic i olgoj chorchoj? A která zvířata v zoo pocházejí ze zásilek zabavených pašerákům? Poslechněte si celý rozhovor výše.