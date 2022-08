Jako v katastrofickém filmu. Před dvaceti lety se voda prohnala pražskou zoo, nepřežilo to 134 zvířat

„Brodili jsme se vodou, na polykarbonátovou střechu bubnoval déšť, nad tím lítal vrtulník, zněly sirény a výzvy k evakuaci. A v tu chvíli si člověk uvědomil, že je uvnitř jakéhosi katastrofického filmu, který se stává skutečností,“ vzpomíná Petr Velenský, kurátor plazů.

U dolní stanice lanovky ukazuje dvě rysky. „Spodní praporek, na který stále ještě o metr nedosáhnu, je povodeň 2013. A ten horní, který se nám ztrácí proti obloze, to je povodeň 2002. Dokonce i pro mě je teď obtížné si představit, co jsem tady zažíval, je to neuvěřitelné.“

Protipovodňová opatření

Voda v Zoo Praha sahala až do výšky osmi metrů, záplavy tehdy nepřežilo 134 zvířat. Zahradu proti velké vodě v současnosti chrání val a pro zmírnění případných škod jsou opravené pavilony ve spodní části areálu postavené z voděodolných materiálů.

„Z té zkušenosti vznikly i povodňové plány, které velmi přesně popisují, co se má dělat, když je vyhlášena pohotovost a evakuace. Každý ví, co má dělat, v jakém pořadí se evakuují zvířata a podobně,“ upřesňuje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Zaplavený Císařský ostrov, Trojský zámek a areál Zoo Praha viděný z armádního vrtulníku v úterý 13. srpna 2002 | Foto: Jan Rosenauer | Zdroj: Český rozhlas

Evakuace zvířat by podle ředitele Bobka, pokud by přišly další povodně, byla problematická i dnes. Do budoucna by proto měla pražskou zoologickou zahradu chránit nová protipovodňová stěna.

Jedním z autorů návrhu je Marek Kundrata z pražského Institutu plánování a rozvoje: „Ten dnešní val, který chrání zoo asi na patnáctiletou vodu, bude částečně přesunutý. Vznikne tam mnohem plynulejší přístup k vodě, tím pádem bude možné schovat a přihrnout protipovodňovou zeď, která bude zhruba na současném plotu dnešní zoologické zahrady.“

O návrhu budou na konci srpna rozhodovat pražští radní. Celou proměnu Trojské kotliny pak představuje výstava na nábřeží před Trojským zámkem s názvem Dotkni se řeky, přístupná bude do konce října.