Pandy v pražské zoo zřejmě nebudou. Prezident o ně nepožádal a podle vedení města jsou drahé

Pavilon pro pandy je podle Bobka jednou ze tří důležitých investic zahrady spolu s novými expozicemi pro gorily a pro lední medvědy. „Nicméně jsme jeho další přípravy před několika měsíci pozastavili z toho důvodu, že prezident Zeman svůj čínský protějšek o pandy velké nepožádal a pro Českou republiku je nezískal,“ napsal Bobek ve facebookovém statusu, v němž zveřejnil své odpovědi pro server Pražský patriot.

„To jsou bohužel politické kroky, které nejsme schopni ovlivnit a bez nichž získání pand nepřipadá v úvahu,“ dodal Bobek.

„Vzhledem k tomu, že prezident ani letos pandy nezískal a že řada států nás již ‚předběhla‘, začali jsme tento projekt upozaďovat. Navíc nynější vedení hlavního města se s ním podle mých informací neztotožňuje a je tedy pouze otázkou času, kdy bude oficiálně ukončen,“ řekl dále Bobek.

Postoj vedení Prahy serveru potvrdil náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN/Spojené síly pro Prahu). „Celý projekt by stál pražský rozpočet stamiliony. Není to jen o ceně pavilonu, ale také o vysoké ceně za pronájem zvířat. Nákladné je také zajišťování potravy. Je proto potřeba zvážit, zda jde o něco, co Praha zrovna potřebuje. Já se k projektu nepřikláním,“ uvedl Hlubuček.

Jiní medvědi

Součástí pavilonu pro pandy, který měl podle informací z června minulého roku stát celkem 200 milionů korun, mají být také šplhací konstrukce pro langury čínské. Už loni Bobek uvedl, že pokud by se pražské zoo nepodařilo pandy získat, nahradí je jiní asijští medvědi. Serveru Pražský patriot nyní upřesnil, o jaké druhy by mohlo jít. „Pandy mohou být nahrazeny například medvědy pyskatými,“ řekl.

Podle původního plány měly být pandy v ZOO Praha od roku 2020. Čína pandy velké do jiných států pouze zapůjčuje, využívá je v rámci diplomacie. Zvířata se tak dostanou do zoo jen v těch zemích, které mají s Čínou dobré vztahy.

V Evropě se těmito šelmami mohou pochlubit v současnosti například zahrady ve Vídni, Madridu, Edinburghu či francouzském Saint-Aignan. Ve volné přírodě žije už jen zhruba 1800 jedinců.

Pražská zoo má rozpracované i další velké investice. Lední medvědi by se měli z nynějších prostor přesunout do chystané expozice Arktidy, která bude podle dřívějších informací stát zhruba 150 milionů korun. V červenci zahrada zahájila výstavbu expozice australské fauny za 69 milionů korun, na jaře příštího roku by mohla začít výstavba nového pavilonu goril s předpokládanými náklady přes 200 milionů Kč.