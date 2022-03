Pražská zoologická zahrada zahájila svou 91. sezonu. Novinkou budou luskouni i pavilon goril

Pražská zoologická zahrada sobotním dnem vstoupila do své 91. sezony. Návštěvníci zahrady by se letos měli dočkat dvojice luskounů, která do Prahy dorazí ze zoologické zahrady v tchajwanské metropoli Tchaj-pej. Chovný pár luskounů bude obývat expozici Indonéská džungle v pražské zoo. Praha 13:27 26. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Už 28. září by se měl nový pavilon pro gorily | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Zoo také 28. září plánuje otevřít nový pavilon goril. Při slavnostním zahájení sezony to v sobotu uvedli ředitel zoo Miroslav Bobek, pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jeho náměstek Petr Hlubuček (STAN).

Dovoz luskounů krátkoocasých z Tchaj-peje zkomplikovala podle ředitele pražské zoo Bobka mimo jiné pandemie covidu-19 a nyní i situace související s válkou na Ukrajině, kterou napadlo Rusko. Pražskou zoo navštívilo od 28. února k dnešnímu dni podle ředitele Bobka asi 20 000 ukrajinských žen a dětí. Mohou využít vstupného za symbolickou jednu korunu.

Trojská zoo také vypsala spolu s Unií českých a slovenských zoologických zahrad sbírku na podporu ukrajinských zoo. Sobotního zahájení sezony se účastnil i ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis.

Podle dřívějších plánů měla dvojice luskounů v Česku být už v zimních měsících, později byl příjezd šupinatých savců avizovaný na březen. Nyní ředitel Bobek řekl, že příjezd je otázkou týdnů. Luskoun se živí mravenci a termity. Nyní je tento druh na pokraji vyhynutí a patří mezi nejčastěji pašovaná zvířata. Nejvíce se s luskouny obchoduje v Číně, Malajsii, Hongkongu a ve Vietnamu.

V letošním roce by podle náměstka Hlubučka mohla Praha získat stavební povolení pro novou expozici s názvem Arktida. Výstavba by podle náměstka mohla začít v roce 2023. Nový domov by v novém pavilonu mohli najít zvláště lední medvědi.

Podle návrhu z dílny společnosti G.L.architekti by expoziční celek s pracovním názvem Arktida měl zaujímat prostor více než 8000 metrů čtverečních na severozápadní straně zoo nedaleko Gočárových domů. Nynější expozice ledních medvědů je otevřená od roku 1933, z hlediska dnešních nároků je tento medvědinec příliš malý a zastaralý, řekl už dříve ředitel zoo.

Do pražské zoologické zahrady, která je příspěvkovou organizací hlavního města, v roce 2021 přišlo 962 987 návštěvníků, tedy zhruba o 110 000 víc než předloni. Provoz ale v obou letech omezila vládní opatření související s pandemií covidu-19. V roce 2019, před pandemií koronaviru, byla návštěvnost asi o půl milionu lidí vyšší.