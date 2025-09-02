Zoo v Hluboké nad Vltavou čítá nové přírůstky. Jsou jimi tři tygří mláďata
Mezi nejmladší přírůstky ZOO Hluboká patří tři mláďata tygrů ussurijských. Na svět přišla před třemi týdny. Zatímco samec Oliver si bezstarostně chodí po výběhu, samice Altajka se od svých mláďat téměř nehne a vzorně o ně pečuje.
Tygřího samce a otce tří mláďat Olivera pozorujeme se zooložkou Zoo Hluboká Markétou Jariabkovou. Samici v současnosti vidět nemůžeme. „Koťata jsou nesamostatná. Samice s nimi tráví většinu dne, proto je ani návštěvníci nemohou vidět,“ vysvětluje zooložka pro Český rozhlas České Budějovice.
00:00 / 00:00
Poslechněte si celou reportáž Jitky Cibulové Vokaté z Českého rozhlasu České Budějovice
K tygřatům se může zatím přiblížit jen jejich máma. „K mláďatům nechodí chovatelé vůbec, pouze je sledují na dálku nebo pomocí kamerového systému. Nechceme, aby byla samice zbytečně rušená, když je opustí a odejde do jiného boxu, třeba pro žrádlo,“ přibližuje Jariabková.
Samice Altajka už má mláďata počtvrté. „Při prvním porodu byla ještě mladá – nedopadlo to dobře a mládě uhynulo. Následně ale měla čtyřčata, dvojčata a teď má trojčata,“ říká zooložka dále.
Batolení a objevování
Podle Markéty Jariabkové se tygřata mají k světu. „Pravidelně od samice mléko sají, začínají se jim prořezávat očička, různě se batolí a převalují. Pomaličku začínají zkoušet, k čemu vůbec ty nohy mají. Spíše se ale plazí za mámou nebo po prostoru,“ popisuje.
Pražská zoo zažila rok mláďat. Odchovali jsme luskouna krátkoocasého, pochvaluje si ředitel Bobek
Číst článek
Kdy se poprvé tygřata objeví ve výběhu, není zatím jasné. „Samozřejmě jim dáme co nejvíce času v zázemí. Zhruba po dvou měsících proběhne první očkování a následně bude rozhodovat to, jak se budou na očkování tvářit, jak ho snesou,“ říká zooložka.
„Poté se budeme domlouvat a rozhodovat, kdy tygřata pustíme do venkovního výběhu. Pokud by samozřejmě došlo k nějakému problému, tak tam (do výběhu) dojdeme, ale zatím nemáme důvod,“ uvádí Jariabková.
Podle zooložky bude záležet také na samotných mláďatech, zda budou chtít jít i do venkovního výběhu.
Lidé mohou tygřata zatím sledovat jenom na kamerových záznamech na sociálních sítích zoologické zahrady. Ve výbězích ale v současnosti mohou obdivovat mláďata kočky pouštní a rysa ostrovida.