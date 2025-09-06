Zoo ve Dvoře Králové o prázdninách klesla návštěvnost. Vedení to přičítá nepříznivému počasí
Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku o letních prázdninách vykázal po loňském rekordním roce pokles návštěvnosti o devět procent na 301 500 lidí. Přičetl to hlavně méně příznivému počasí. Přes menší prázdninovou návštěvnost je zoo s letošním zájmem lidí o zahradu spokojená. Řekl to mluvčí safari parku Michal Šťastný. Dvorská zoo, která se zaměřuje na Afriku a patří kraji, je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech.
„Na mírný propad návštěvnosti měl bezesporu vliv nepříznivý vývoj počasí. Zejména v červenci se střídala úmorná horka a intenzivní déšť,“ uvedl Šťastný. Dosavadní pokles by podle něj mohlo vyrovnat silnější září. „Předpověď ukazuje na ideální počasí pro návštěvu zahrady. Rovněž chystaný Týden duchů nebo Vánoční zoo mohou při příznivém počasí hodně změnit,“ uvedl mluvčí.
Za prvních osm měsíců letošního roku návštěvnost zoo meziročně klesla o šest procent na 554 600 návštěvníků. Pokud by dosavadní trend návštěvnosti pokračoval a bylo příznivé počasí v září, zoo by opět dosáhla na výrazně nadprůměrnou návštěvnost na úrovni kolem 700 000 lidí. Loni návštěvnost zoo vzrostla meziročně o 7,9 procenta na nový rekord 729 800 lidí.
Od propadu návštěvnosti v covidovém roce 2020 počet lidí přicházejících do zoo trvale roste, rekordní návštěvy zahrada zaznamenala i v letech 2022 a 2023. Loňskou návštěvností se zoo podle dat státní agentury CzechTourism zařadila na osmé místo mezi turistickými cíli v Česku.
Návštěvnickým magnetem zoo posledních let je expozice tučňáků brýlových v novém komplexu Jihozápadní Afrika. Trvale velký zájem mají lidé o venkovní expozici Jezero hrochů. Zajímají se i o místa, na kterých se natáčí seriál Zoo televize Prima, například o správní budovu safari parku.
Nápor návštěvníků v hlavní sezoně se zoo letos snaží rozložit do celého dne zavedením jednotného vstupného po 17.00 ve výši 100 korun na osobu. Hlavní sezona v zoo trvá zhruba do konce září do uzavření areálů safari, kterými lidé mezi zvířaty projíždějí autobusy, takzvanými afrikatrucky nebo vlastními auty.