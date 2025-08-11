Zoologické zahrady chovají do sta velkých šelem. Na ty nechtěné nemají místo, říká ředitel ZOO Olomouc
Státní veterinární správa chystá kontrolu v zooparku ve Zvoli, odkud v sobotu utekl lev, kterého později policisté zastřelili. Problém je, že zvířata z nelegálně provozované zoo nyní není kam umístit. „Řada zoologických zahrad buduje svoje expozice pro návštěvníky a nemá volné kapacity pro to, aby přijímala další zvířata, která jsou problematická nebo nechtěná,“ říká Radomír Habáň, ředitel ZOO Olomouc.
Případ policie vyšetřuje jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Zoopark funguje už několik let načerno. Chovatel ve zvolském zooparku ztratil povolení pro chov druhů zvířat vyžadující zvláštní péči a Stavební úřad už před několika lety nařídil zbourání černých staveb, které tvoří většinu zooparku.
Ve Zvoli jsou kočkovité šelmy, plazi, ale i dikobraz, pštros, poníci nebo prasata. Jak složité je pro taková zvířata najít jiné místo k životu?
Myslím, že bychom se měli bavit asi o těch velkých šelmách. Co se týče velkých šelem, tak je to docela problematické už jenom z toho důvodu, že řada zoologických zahrad buduje svoje expozice pro svoje návštěvníky, je zaměřená na chov, má o něm představu a nemá volné kapacity pro to, aby přijímala další zvířata, která jsou, řekněme, problematická nebo nechtěná.
V minulosti se podobné situace řešily třeba domluvou se soukromým majitelem, který měl veškerá povolení a převzal zvíře od chovatele, který náležitosti nesplňoval. Kolik je takových chovatelů v Česku, kteří by si mohli převzít třeba pumu, levharta nebo lva?
Chov zvířat nebo velkých šelem může v podstatě řešit zoologická zahrada. Ta je samozřejmě může i rozmnožovat, ale co se týče chovu, tak držení těchto velkých šelem je možné pouze u soukromých chovatelů, kteří mají povolení nebo tzv. výjimku v chovu těchto nebezpečných šelem. Nesmí je dál rozmnožovat.
Takových chovatelů momentálně není moc. Zoologická zahrada v Táboře v loňském roce otevřela takové záchranné centrum, ale pro studenomilné šelmy.
Momentálně se připravuje otevření dalšího záchytného centra, které je v zoologické zahradě ve Zlíně a ministerstvo životního prostředí připravuje a bude vypisovat ještě další výzvu, takže snad se další zoologické zahrady připojí, aby zbudovaly tato záchytná centra a pomohli tuto situaci řešit.
Kapacity zahrad
Ve Zlíně to bude záchytné centrum pro jaké druhy zvířat?
Bude to pro lvy.
Znamená to, že v podstatě nejsložitější je umístit tyhle dravé, kočkovité šelmy?
Ano, samozřejmě. Tohle je asi největší problém, protože navíc zoologické zahrady, jak už jsem zmínil, tak omezené kapacity. Ale jsou zapojené ještě do mezinárodních nebo evropských záchovných programů.
My chováme zvířata, u kterých známe jejich genofond a tím pádem můžeme v rámci chovného programu přesně skládat jednotlivé chovné páry tak, abychom zajistili přežitelnost toho druhu pro další období.
Rozumím tomu, že se jako zoologické zahrady zaměřujete na chov zvířat, ale jak složité je pro zoo, pokud by se měla mít třeba starat o lva nebo pantera, který by dožil v té zoologické zahradě? Co je tím největším problémem?
Největším problémem je místo, protože tam máme své odchovy nebo zvířata a pokud přijmeme nějaké další zvíře, tak nás to stojí nějaké náklady a chov takového, řekněme, jednoho lva, může přijít ročně až na 100 tisíc, protože je mu potřeba topit přes zimní období a tak dále.
Jaké tedy vidíte řešení? Stát nemá žádné zařízení, které by se staralo o ta zabavená exotická zvířata, pokud mluvíme o dravých kočkovitých šelmách. Je řešením budovat taková zařízení u zoologických zahrad nebo možná budovat úplně nová, samostatná zařízení?
Já myslím, že teď je cesta nasměrovaná tak, že se začínají budovat u zoologických zahrad právě tato záchytná centra už jenom z toho důvodu, že zoologické zahrady mají odborný personál a mají zkušenosti s chovem těchto zvířat.
Takže budování těchto center je cesta, jak pomoct vyřešit problém s těmito velkými kočkovitými šelmami. Zoologické zahrady chovají přibližně do sta kusů velkých šelem. Když se podíváme do soukromých chovů, tak tam mají několikanásobně větší počet těchto velkých šelem.
Takže by to mohl být problém.
Samozřejmě ten problém je. Právě proto bylo nastaveno i to, že zoologické zahrady nebo chovatelé, kteří nejsou držiteli licence zoologických zahrad, nemohou tato zvířata rozmnožovat. Zůstávají tam pouze na dožití a tím pádem by se ten stav měl do budoucna podstatně zlepšit.