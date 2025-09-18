Zoopark ve Zvoli porušuje podle veterinářů legislativu. Policisté tam v srpnu zastřelil uprchlého lva

Státní veterinární správa odhalila v zooparku ve Zvoli u Prahy, kde policisté minulý měsíc zastřelili lva na útěku, porušení legislativy. Kontrola ale zatím není u konce, tudíž nelze sdělit víc podrobností, řekl ve čtvrtek zástupce mluvčího veterinární správy Petr Majer. Případ se stal 9. srpna.

Lvice Nosikitok z Tanzanie šokovala znalce. Na snímku kojí leopardí mládě.

Policisté ve Zvoli v srpnu zastřelili uprchlého lva (ilustrační foto) | Foto: Joop Van Der Linde | Zdroj: Reuters

Lev se podle všeho podhrabal a utekl z klece. Následně se pohyboval po pozemku a zranil ošetřovatele. Policisté zvíře zastřelili, podle Generální inspekce bezpečnostních sborů nespáchali trestný čin.

U Prahy utekl z klece lev, policie ho poté zastřelila. Zoopark fungoval bez povolení, tvrdí starosta

Případ kriminalisté prověřují jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za který by majiteli hrozily až dva roky vězení.

Veterináři 20. srpna do zooparku přijeli na kontrolu. Zatím z ní nevzešel žádný závěr, protože majitel musí ještě doplnit některé dokumenty. Teprve poté bude možné věc uzavřít a podle jejího výsledku případně podat podnět na obec.

„V rámci kontroly byla zjištěna určitá porušení legislativy. Kontrola ale ještě není u konce, tak zatím nemůžeme prozrazovat detaily,“ uvedl Majer.

Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení. Nedávný útěk lva nebyl prvním incidentem. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy. Zvíře uprchlo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit.

O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel. 

