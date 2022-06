Romská zpěvačka Kelarová odmítla nominaci na státní vyznamenání. Od Zemana ho nepřijmu, řekla

Romská zpěvačka, muzikantka a sbormistryně Ida Kelarová odmítla nominaci na státní vyznamenání od prezidenta republiky. Z rukou Miloše Zemana by dle svých slov nemohla ocenění převzít, protože ho nepovažuje za důstojného reprezentanta země a jehož rozhodnutí v ní vzbuzují stud a vztek. Informoval o tom server Romea. Praha 11:15 18. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ida Kelarová | Foto: Adam Kebrt | Zdroj: Český rozhlas

„Dostala jsem krásnou zprávu, že jsem byla navržena na Státní vyznamenání. Neumím si vůbec představit, že bych tuto významnou cenu, které si nesmírně vážím, měla přijmout od prezidenta České republiky Zemana. Tuto cenu jsem s lítostí odmítla,“ uvedla zpěvačka na Facebooku.

„V mém mládí by nikdy nevěřila, že se dostanu za svoji práci tak vysoko, ale taky bych nikdy nevěřila, že budeme mít takového prezidenta. Děkuji vám všem, kteří mě podporujete, to je pro mě to nejvyšší ocenění,“ vysvětlila Kelarová.

Nominaci zpěvačky chtěl Senátu České republiky, který prezidentovi přináší jména možných oceněných, navrhnout referent pro oblast národnostních menšin Cyril Koky nebo předseda neziskové organizace JULIUS z.s. Štefan Ličartovský.

„Nominace na státní vyznamenání si nesmírně vážím, zejména proto, že mě chtěli navrhnout sami Romové. Pokud bych byla Senátem opravdu nominována a prezident Zeman se rozhodl mi vyznamenání udělit, nemohla bych ho přijmout. Současného prezidenta totiž nepovažuji za důstojného reprezentanta naší země a jeho rozhodnutí ve mně vzbuzují stud a vztek,“ uvedla pro zpravodajský server Romea.cz Ida Kelarová. „Zeman svými slovy a jednáním v podstatě popírá to, o co já se v České republice 25 let snažím, tedy aby si lidé vůči sobě navzájem projevovali respekt a chovali se k sobě s úctou. Ostudné samozřejmě byly i jeho výroky na adresu Romů, ale já se v podstatě nemůžu ztotožnit s žádným z jeho postojů a názorů,“ uzavřela Kelarová. Podle Kokyho je Kelarová žena vynikající zpěvačka, která se hrdě hlásí k romským kořenům a reprezentuje Českou republiku, za což by si vyznamenání zasloužila. „Navíc se dlouhodobě věnuje vzdělávání a výchově romských dětí a cestu k romské kultuře otevírá i těm neromským. Ida Kelarová pro česko-romský dialog udělala opravdu hodně a byl by to důležitý signál pro společnost, kdyby za svou práci byla oceněna,“ řekl serveru Cyril Koky. Ida Kelarová Ida Kelarová, rozená Bittová, se narodila 10. února 1956 v Bruntále

Její maminka pocházela ze slovácké rodiny z Uherského Brodu, otec z romské rodiny z jižního Slovenska

Studovala na Janáčkově konzervatoři v Brně hru na klavír a violoncello

Kvůli pronásledování StB se přestěhovala do Walesu, odkud pocházel její partner

Do Čech se natrvalo vrátila v roce 1995, založila Mezinárodní školu pro lidský hlas

Organizuje multietnické projekty či romský festival Gypsy Celebration Hartmanice

V roce 1999 založila se svým nynějším partnerem Desiderem Duždou skupinu Romale Rat (Romská krev), se kterou koncertuje po celém světě

Za hudbu k filmu Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba byla v roce 2001 nominována na českého lva Zdroj: Paměť národa