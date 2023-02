Chystané zpomalení červnové valorizace důchodů ve Sněmovně zřejmě narazí. Opozice chystá obstrukce

Už v pondělí má kabinet rozhodnout o červnové valorizaci důchodů. Penze by se měly zvýšit průměrně o 750 korun - tedy o nižší částku, než teď ukládá zákon. Přestože má být zpomalení valorizace jednorázové, koalici ve Sněmovně zřejmě čekají zdlouhavá jednání. Obě opoziční hnutí nešetří kritikou a chtějí pomalejšímu růstu důchodů zabránit. Praha 13:51 19. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důchody by podle návrhu vlády měly růst výrazně méně, než jak teď ukládá zákon (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Byly naplněny podmínky pro mimořádnou valorizaci. Průměrný důchod překročí v polovině roku 20 tisíc korun. Toto je společný závěr pěti koaličních stran.“ Toto oznamovali ve středu členové vlády po zasedání kabinetu.

Všechny seniorky a senioři by měli dostat 400 korun a k tomu se má zvednout procentní část penze o 2,3 procenta. Důchody by tak měly růst výrazně méně, než jak teď ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL argumentuje tím, že vláda nemůže neúměrně zvyšovat zátěž státního rozpočtu.

„Kdybychom nechali tento mechanismus v původní podobě, tak by to znamenalo, že bychom v červnu v rámci letošního roku zvýšili výdaje na důchody částkou 34,4 miliardy korun s dopady na příští rok 58,8 miliardy korun. To znamená, že bychom trvale zvýšili výdaje ze státního rozpočtu v objemu skoro 94 miliard korun,“ citoval Jurečku Radiožurnál.

Potom, co změny zákona schválí vláda, tak je dostanou na stůl poslanci. Koalici ale na projednání ve Sněmovně moc času nezbývá - aby se úpravy týkaly už červnové valorizace, musí schválená předloha vyjít do 22. března ve Sbírce zákonů.

Obstrukce

A to může narazit u opozice. Obstrukce už dříve avizovala třeba předsedkyně nejsilnějšího opozičního klubu ANO Alena Schillerová. „Využijeme všechny nástroje, které nám dává jednací řád,“ řekla exministryně financí Radiožurnálu.

Na zákonnou valorizaci podle ní vláda premiéra Petra Fialy z ODS nenaplánovala peníze v rozpočtu. „Museli předpovídat. Copak si mysleli, že nebude mimořádná valorizace? Mysleli si, že budou mít inflaci pod pěti procenty? Byly volby, o to jediné šlo. Oni opravdu uprostřed běhu mění pravidla,“ řekla bývalá ministryně financí.

Hnutí ANO je podle Schillerové připravené obrátit se třeba na Ústavní soud. Pokusí se zabránit i zrychlenému projednávání předlohy.

Změnu zákona, která by umožnila nižší valorizaci důchodů, odmítá i další opoziční hnutí - SPD. Poslanec Jan Hrnčíř chce celkovou částku na důchody podle valorizace zachovat, změnil by ale způsob vyplácení.

„Chtěli bychom, aby se skutečně přidávalo seniorům jednotnou částkou. Aby to nebylo procentuálně, protože potom ti nízkopříjmoví dostanou méně než vysokopříjmoví. A ta drahota právě dopadá především na ty nízkopříjmové,“ navrhuje Hrnčíř.

Ani SPD nenechá vládní předlohu projít sněmovnou hladce. „Určitě se protáhne, protože se k tomu budeme snažit vyjádřit a předkládat své návrhy a obhajovat je. Takže určitě to jednání bude delší,“ dodal.

Koalice by se kvůli krátkému času na projednání mohla pokusit předlohu prosadit ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze - a to na schůzi v úterý 28. února.