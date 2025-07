Zpoplatnění jsme dlouho zvažovali. Jedním z důvodů byla i Trumpova politika, říká ředitelka Prague Pride

V pondělí večer začíná v Praze patnáctý ročník festivalu sexuálních menšin Prague Pride. V průběhu týdne nabídne více než 180 akcí a to na osmi festivalových místech. V sobotu vyvrcholí duhovým průvodem hrdosti. „Jedním z důvodů zavedení vstupného byla i politika Donalda Trumpa a s tím související pokles příjmů od sponzorů, ale také samotná bezpečnost,“ popisuje ve vysílání Radiožurnálu ředitelka festivalu Kamila Fröhlichová. Rozhovor Praha 17:26 28. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Festival Prague Pride je týdenní festival se 180 akcemi a 95 procent z nich je zdarma, říká Fröhlichová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč jste jako motto letošní akce zvolili heslo „kde domov můj?“

Otázku „kde domov můj“ si pokládá nejenom česká hymna, ale mnohdy i my všichni, a to včetně queer lidí. A právě LGBT lidé si tu otázku pokládají často ve chvíli, kdy jim bývá dáváno různými způsoby najevo, že do naší společnosti nepatří. Letošním tématem se právě snažíme upozornit na to, že Česká republika musí být domovem pro všechny, a to bez rozdílu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s ředitelkou festivalu Prague Pride Kamilou Fröhlichovou

Průzkumy Evropské unie už léta řadí Českou republiku k nejvíce tolerantním zemím vůči komunitě gayů, leseb, bisexuálů nebo takzvaných trans lidí. To se tedy nějak mění?

Tento rok došlo ohledně práv LGBT lidí k několika změnám. Od ledna je pro páry stejného pohlaví zaveden nový institut partnerství.

Místo rovného manželství Sněmovna stejnopohlavním párům nakonec nabídla tento, za nás poměrně chabý kompromis, který definici rovnoprávnosti zdaleka neodpovídá. Partnerství, stále nemá stejný společenský status jako má manželství a queer páry nemohou adoptovat děti.

Trans lidé se také 1. července dočkali úpravy procesu úřední změny pohlaví bez podmínky kastrace, která tu byla dříve.

K ideálu daleko

Takže se to mění spíš k lepšímu, řekněme, byť ne třeba tak, jak vy byste si představovali?

Ano, je to tak. Zatím se to mění k lepšímu, například v porovnání s Maďarskem se jedná určitě o pozitivní změny, nicméně k ideálu zde stále máme ještě daleko.

Současně se ocitáme v období před sněmovními volbami, kdy je LGBT problematika v rámci volebních kandidátek spíše upozaďována nebo aspoň není prioritou v následném koaličním vyjednávání.

Propouštění a nejasná budoucnost. České organizace popisují, jak se projevily škrty americké pomoci Číst článek

Berlínská policie v sobotu večer rozpustila pochod komunity LGBT+ zaměřený proti izraelské válečné operaci v Pásmu Gazy, protože tam byla slyšet i antisemitská hesla. Je možné, že by se podobná zahraničně-politická agenda mohla promítnout i do toho pražského pochodu nebo do pražské akce?

Organizace festivalu Prague Pride nepřipravuje v rámci sobotního pochodu žádnou podobnou aktivitu, nicméně průvod je otevřená platforma, která vítá účast všech lidí dobré vůle a my neumíme tedy na 100 procent uhlídat, jaká všechna uskupení a názory v něm mohou zaznít.

A máte nějaké informace, že by k něčemu takovému mohlo dojít, nebo zatím o něčem takovém nevíte?

V tuto chvíli já osobně nevím. Jak říkám, jsme Pride organizace a znamená to, že naše činnost je soustředěna okolo prosazování a obhajoby lidských práv.

Zpoplatnění programu

Za vstup na sobotní vrchol festivalu, kulturní program v Pride Parku na Letné, budete tentokrát vybírat 200 korun s výjimkou seniorů, dětí a osob s průkazem ZTP. Měli jste velké dilema, jestli tu akci zpoplatnit? Předpokládám, že to je asi i proto, že jste přišli o finanční podporu americké ambasády po nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu.

Je to tak. Jedním z důvodů pro zavedení vstupného byla i politika Donalda Trumpa a s tím související pokles příjmů od sponzorů, ale také samotná bezpečnost. Přiznám se, že my sami jsme zpoplatnění programu na Letné dlouho zvažovali i ve vztahu k inkluzivnímu přístupu festivalu k jeho návštěvnictvu, ale stalo se letos nevyhnutelným krokem.

Výši vstupného jsme volili s ohledem na to, aby si ho mohl dovolit zaplatit víceméně každý. Bude to v hodnotě 200 korun a z placení jsme vyloučili samozřejmě ZTP, seniory a i mládež do 15 let.

24:36 Jazyková neutralita je iniciativou zdola, říká filolog. ‚Nesmíme to přehánět,‘ oponuje jazykovědec Číst článek

Z druhé strany, není to opravdu škoda? Protože na průvod mnohdy přišli i lidé, kteří se předtím s komunitou LGBT+ třeba tolik nesetkali, zjistili, jak to vypadá, jak to chodí. Když mluvíte o otevřenosti, rozmanitosti, není to pak škoda uzavřít se v Pride Parku na Letné?

Festival Prague Pride je týdenní festival se 180 akcemi a 95 procent z nich je zdarma. Například Pride Village, ze které vás nyní zdravíme, je zdarma celá, a zde dnes proběhne zahájení festivalu. Co se týče samotného průvodu v sobotu, tak ten je volně přístupný. V průběhu průvodu bude po trase 10 hudebních míst, takže věřím, že návštěvníci si najdou i aktivity, které jsou zdarma.

Jakou účast čekáte na průvodu?

Věříme, že bude podobná jako loňský rok. To bylo kolem 60 tisíc.