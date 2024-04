Zpracovatelský závod lithia z Cínovce by mohl vzniknout u elektrárny v Prunéřově

Těžaři změnili plány na umístění zpracovatelského závodu lithia. Postavit ho chtějí u elektrárny v Prunéřově na Chomutovsku. Původně s ním počítali v osadě Dukla na Teplicku, ale setkali se s velkým odporem místních lidí. Tam by nově mělo být jen překladiště rudy vytěžené na Cínovci. Chomutov 15:52 25. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Těžaři změnili plány na umístění zpracovatelského závodu lithia (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„V případě, že by tento kompromis byl vhodný pro všechny, mohli bychom ten projekt urychlit – zrychlit povolovací procesy. Jedná se totiž o dlouhodobě průmyslově využívanou lokalitu, která je vzdálená od lidských obydlí,“ shrnul Roman Gazdík, mluvčí skupiny ČEZ, která je většinovým vlastníkem Geometu.

Na mysli má nové místo pro zpracovatelský závod – a to u elektrárny v Prunéřově.

„Dukla byla zvolena proto, že se také jedná o průmyslovou zónu, která je navíc v těsné blízkosti dolu. Po všech jednáních, která jsme vedli, jsme ale dospěli k názoru, že je potřeba se dívat i dál,“ dodává Gazdík.

‚Jenom překladiště‘

Proti stavbě závodu v osadě Dukla se totiž postavili místní obyvatelé a také starostové obcí z okolí. Třeba obce Újezdeček, kam Dukla patří.

„Takže tam nakonec bude jenom překladiště, kde se bude překládat z lanovky lithiová ruda na železniční trať. Je tam i dohoda, že půjde o uzavřený prostor, kde nebude docházet k úniku prachu ani dalších látek. Areál by měl být mnohem menší než ten původně zamýšlený – měl by mít jen do pěti hektarů místo 50. Budeme dál pracovat na tom, aby ten areál byl co nejdál od těch obytných domků,“ vysvětluje starosta Stanislav Molnár z uskupení Pro lepší Újezdeček.

V Újezdečku budou žádat také odhlučnění železniční trati, případně ochranný zelený val.

Geomet teď musí přepracovat studii proveditelnosti a upravit i další dokumenty a získat souhlas Ústeckého kraje.

„Budou muset požádat o výraznou změnu v aktualizaci – to musí projít veřejným projednáním. Nevím, jestli to stihneme ještě v tomhle volebním období odsouhlasit,“ upozorňuje hejtman Jan Schiller z hnutí ANO.

Není také rozhodnuto o způsobu dopravy rudy z Cínovce do Újezdečku – v záměru je lanovka nebo pásový dopravník.